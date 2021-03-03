В Польше за сутки выявили 15 698 новых заражений коронавирусом - это самый высокий показатель с 27 ноября.

Об этом сообщает RMF24.

Данные среды является достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любую неделю.

В то же время последние три недели наблюдается тенденция к новой волне: в позапрошлую среду показатель составлял около 8700, в прошлую среду - уже 12 146, теперь - 15698.

При этом скончались за день 309 пациентов с COVID-19. В больницах сейчас находятся более 15 тысяч больных, из них 1583 - в реанимации.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса.

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