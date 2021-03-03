Антициклон Жаклин, который сегодня принес в Украину сухую и солнечную погоду, будет определять погоду в стране и завтра, 4 марта. Осадков в этот день не ожидается, температура воздуха поднимется местами до +14 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Жаклин и завтра будет разгонять влажные облака над Украиной. Поэтому 4 марта осадков не ожидается. И дополнительный бонус от Жаклин - теплая погода днем до +7...+14 градусов", - написала Диденко.

По ее словам, на северо-востоке страны будет свежее - +2...+4 градуса. Ветер ожидается порывистый. В четверг, 4 марта, в Киеве будет сухо и тепло, до +10 градусов.

"Постарайтесь немного высунуть нос на улицу - ведь в пятницу осадки придут, а в субботу-воскресенье похолодает", - сообщила синоптик.

Напомним, "Страна" писала о том, как и где в Украине испортится погода на 8 марта.

Также мы сообщали, какой будет погода весной 2021 года в Украине и публиковали прогноз на март, апрель и май.