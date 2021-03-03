Сегодня Рада в первом чтении поддержала отмену сезонного перевода часов.

"Страна" уже рассказывала об этом законопроекте. А сегодня, после голосования депутатов, планы по новому времени для Украины стали чуть более понятнее.

При этом не понятно до конца - когда вступит в силу эта норма - уже в этом году или только в следующем. И по какому времени в итоге будет жить Украина.

Разбирались в этом вопросе.

1. О чем говорится в законопроекте?

В документе две ключевых нормы.

а) Отмена сезонного перевода часов.

В тексте документа нет - конкретизации, когда именно. Из чего становится понятно, что время перестанет меняться после того, как закон вступит в силу.

б) Установление единого киевского времени для всей Украины - чтобы "обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины" (так в документе).

Правда, как будет показано ниже, законопроект решает совсем противоположную задачу.

2. Какое время хотят отменить - зимнее или летнее?

Судя из слов вице-спикера Руслана Стефанчука - автора законопроекта - отменить планируется переход на летнее время.

"Основная идеология этого законопроекта – ввести естественное для Украины зимнее время +2 (часовой пояс UTC+2, то есть +2 часа к среднему времени по Гринвичу - Ред.), которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов", – сказал нардеп сегодня в Раде, презентуя свой законопроект.

Отметим, что законопроект прошел только первое чтение и еще не является действующим. И поэтому пока переход на летнее время никто не отменял. Он должен состояться 28 марта.

3. Успеют ли отменить переход на летнее время уже сейчас?

Это зависит от того, когда смогут принять законопроект во втором чтении. И от того, когда его подпишет президент.

Если это успеют сделать до 28 марта - тогда на летнее время Украина уже не перейдет. Но здесь еще понадобится изменить законопроект и убрать из него норму, по которой документ вступает в силу через три месяца после его публикации.

Насколько известно, пока этого не сделано.

Если же нет, то Украина переживет еще два перевода стрелок - в марте и октябре. После чего время уже меняться не будет.

4. С Москвой или Брюсселем?

Если Украина остается на зимнем времени и не переведет часы вперед, то разница с Москвой у нас сохранится и будет закреплена надолго.

То есть все останется, как сейчас - Киев будет на час отставать от Москвы. Поскольку в России перевод стрелок отменили еще в 2011 году.

В то же время Украина станет ближе к европейскому времени, которое отстает от Киева на час. Если законопроект примут до ближайшего перевода часов, то с 28 марта у нас будет одно время с Евросоюзом, где стрелки переведут на час вперед.

Если же сейчас закон принять не успеют, то синхронизация с Европой произойдет лишь через год. Если, конечно, к тому времени ЕС не решится и сам отменить перевод времени.

5. Как это поможет "защите территориальной целостности?"

Как уже говорилось, декларируемая цель законопроекта - "защита территориальной целостности".

В пояснительной записке говорится, что неподконтрольные территории живут по российскому времени, и новация Стефанчука каким-то образом этому воспрепятствует.

По логике вещей, в этом случае надо было отменять зимнее время - и тогда киевское время совпало бы с крымским и донбасским.

Однако в "перемоге" таится и "зрада" - ведь тогда Украина перейдет в том числе и на московское время. И поэтому, видимо, решили синхронизировать часы с Брюсселем.

Правда, как теперь это поможет территориальной целостности - совершенно непонятно. Раньше Украина хотя бы полгода жила на одном времени с неподконтрольными территориями. Теперь же и эта опция отменяется.

Кроме того, жизнь на востоке Украины в целом из-за отмены летнего времени сильно усложнится. Издание "КП в Украине" составило карту восхода и захода солнца для самого длинного дня в году - 21 июня.

Если на летнее время не перейдут, то на юго-востоке страны стемнеет уже к 19:30 - 19:50. Тогда как на западе - 40-60 минут позже. То есть световой день для юго-восточных регионов Украины летом сократится.