В среду, 3 марта, в Эстонии умер 31-летний работник Спасательного департамента, которому две недели назад сделали прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. После вакцинации у него поднялась температура, он жаловался на сильные головные боли, после чего находится в больнице под наблюдением врачей.

О трагическом инциденте в ходе пресс-конференции сообщила руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла.

"Сегодня (3 марта - Ред.) из Ида-Таллиннской центральной больницы нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем. После вакцинации у мужчины развились головные боли и лихорадка, которые являются очень частыми побочными эффектами и обычно проходят через несколько дней. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти", - рассказала она.

По ее словам, таких случаев в Эстонии еще не было. На выяснение обстоятельств смерти мужчины потребуется время. Уускюла добавила, что в настоящий момент слишком мало данных, чтобы сказать, связана смерть с вакциной или нет.

Представитель Лекарственного департамента призвала людей обязательно сообщать, если легкие побочные эффекты после вакцинации сохраняются дольше трех-четырех дней. Она добавила, что вакцина AstraZeneca по-прежнему является безопасной, и опасаться ее не следует.

Ранее мы рассказывали, что в Австрии после прививки вакциной Pfizer/BioNtech от COVID-19, десять миллионов доз которой заказала Украина, скончался 41 человек.

Также писали, что в Швейцарии после вакцинации от Covid-19 умерли 16 человек.