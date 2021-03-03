Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Сергея Завадского.

Соответствующее решение было принято в среду, 3 марта, на заседании правительства.

Заместителем главы Госгеокадастра был выбран Олег Пилат.

Кроме того, Кабмин назначил Геннадия Данишевского заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Также на заседании были согласованы назначения:

Марины Онуфриенко на вакантную должность заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Елены Бойко первым заместителем председателя Черниговской ОГА.

Напомним, в декабре прошлого года предыдущий глава Госгеокадастра Роман Лещенко был уволен с должности в связи с назначением министром аграрной политики и продовольствия.

Как сообщалось, в январе 2021 года нардеп Дубинский заявил о причастности "слуги народа" Жмеренецкого к подкупу главы Госгеокадастра.