Верховная рада приняла за основу правительственный законопроект №4225, предусматривающий создание Национального военного мемориального кладбища. Содержание и охрана такого объекта обеспечивается за счет средств государственного бюджета.

"За" соответствующий документ проголосовали 304 нардепа во время заседания в среду, 3 марта.

В документе указано, что Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Строительство кладбища осуществляется за счет государственных средств, заказчиком является Министерство по делам ветеранов.

Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории мемориального кладбища определяет украинское правительство. Расходы на погребение умерших на территории этого кладбища проводятся за счет средств госбюджета.

В проекте также указано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает Кабмин.

Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещается материальный ущерб за счет средств госбюджета. А после их должно возместить виновное лицо.

Напомним, 23 сентября 2020 года Кабинет министров Украины поддержал проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища", а в конце октября внес в парламент соответствующий законопроект №4225.