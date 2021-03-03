Представители малого бизнеса вышли на протесты в Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, которые попали в "красную" зону карантинных ограничений.

В частности в Житомире на акцию протеста под стенами облгосадминистрации приехали предприниматели из городов области - Чуднова, Бердичева, Андрушевки. Об этом сообщает местное издание "Житомир.info".

Вышедшие на протест люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.

Протестующие в Ивано-Франковске высказывают те же требования. При этом мэр города Руслан Марцинкив высказал поддержку участникам акции. Он высказал мнение, что должны работать базар и маленькие магазины и готов на заседании исполкома принять соответствующее решение.

Также он предложил предпринимателям приобщиться к иску городского совета к Кабмину об отмене определенных ограничений в "красной" карантинной зоне и требовать отмены ограничений от облгосадминистрации, передает "Галка".

Аналогичная акция протеста прошла и в Черновцах.

Напомним, что в попавших в "красную" зону карантина областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Ранее "Страна" писала о том, что Житомирская область с 3 марта внесена в "красную" зону карантина.

Также мы сообщали, что в "красной" зоне карантина на днях могут оказаться 7 областей Украины.