В Японии началась подготовка к проведению Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио летом этого года. Подготовка ведется с учетом того, что Олимпиада пройдет без иностранных зрителей.

Об этом пишет The Mainichi со ссылкой на слова источника, близкого к правительству.

Окончательное решение в течение месяца будет принято рядом организаций, в числе которых Международный олимпийский комитет. На данный момент продолжает рассматриваться возможность проведение Олимпиады с местными зрителями, решается вопрос об их возможном количестве в условиях пандемии.

"В нынешних обстоятельствах мы не можем принимать зрителей из-за границы", - сказал источник, близкий к правительству.

Вероятное отсутствие иностранных зрителей на Олимпийских играх обусловлено пандемией коронавируса. В издании отмечают, что на фоне пандемии японское правительство сосредоточило внимание на усилении мер пограничного контроля, сделав главным приоритетом обеспечение проведения игр этим летом.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Также сообщалось, что Международный олимпийский комитет представил первую версию правил проведения для зрителей на Олимпиаде в Токио. Правила составлены, в том числе и для иностранных зрителей, но они могут быть изменены ближе к апрелю.