В среду, 3 марта, во время рассмотрения законопроекта об отмене перевода часов первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что его цель оставить Украину на зимнем времени.

"Основная идеология этого законопроекта – ввести естественное для Украины зимнее время +2, которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов", - сказал Стефанчук, который является автором документа.

"Отметим, что, в таком случае, если закон не успеют принять до конца марта, то нас ждет еще два перевода стрелок - на летнее время в конце марта и на зимнее в конце октября. Но теоретически до 28 марта могут успеть принять", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Позже состоялся брифинг, в ходе которого эту информацию подтвердила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа"), сообщает "Интерфакс-Украина".

"По замыслу авторов, и в принципе комитет экономического развития поддерживает эту идею, Украина должна остаться на зимнем времени. Это стандартное время, которое у нас с 25 октября по 25 марта. Надеемся успеть проголосовать в целом законопроект до 25 марта, и нам не нужно будет переводить часы уже 25 марта", - сказала она.

В заключительных положениях законопроекта №4201 отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Поэтому, если Рада не сможет принять закон до 25 марта, то между первым и вторым чтением парламентарии предусмотрят поправку, согласно которой в Украине "в последний раз часы будут переведены 25 октября".

"Если Рада успеет проголосовать законопроект (в целом - Ред.) до 25 марта 2021 года, то мы изменим эту норму, и он вступит в силу сразу же, и мы не будем 25 марта переводить часы. Если возникнут какие-либо трудности и мы не будем успевать проголосовать, то мы еще дважды переведем часы, но 25 октября - в последний раз", - заявила Пидласа.

Напомним, сегодня нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени", который предусматривает отмену перевода часов. Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет.

Также мы сообщали, что Стефанчук подготовил этот законопроект еще в октябре 2020 года. В документе указано, что он "направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации".