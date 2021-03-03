Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи
Украина выходит из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), которое определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере развития сотовой связи.
Такое решение в среду, 3 марта, принял Кабинет министров Украины во время очередного заседания.
Правительство подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой связи".
"С тех пор, как соглашение было подписано, оно не получило для Украины практической реализации. А любые контакты со странами СНГ в этом направлении не происходят", - сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Напомним, на заседании 16 декабря, Кабмин поддержал постановление о выходе Украины из ряда соглашений с СНГ, в том числе - о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях.
Также мы рассказывали, что Украина хочет выйти из соглашение о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с нелегальной миграцией.