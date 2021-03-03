Несмотря на то, что Россия порой ведет себя, как "ужасный и невыносимый" сосед, с ней все же необходимо продолжать диалог и поддерживать длительные отношения. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отвечая на вопросы Комиссии по иностранным делам Национального собрания.

Об этом сообщает Rfi.

Глава французской дипломатии добавил, что Франция должна занять жесткую позицию относительно действий российских властей в отношении оппозиционера Алексея Навального.

"Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального. Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией), потому что эта страна - наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда ужасающий, а иногда невыносимый сосед", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

По мнению французской дипломатии, санкции, утвержденные Евросоюзом во вторник, 2 марта, являются эффективными и введены не просто для "самоуспокоения".

"Они не позволяют (фигурантам списка) посещать Евросоюз, получать доступ к их собственным активам в ЕС. Это больше, чем ничего", - сказал глава МИД Франции.

Напомним, накануне ЕС ввел новые антироссийские персональные санкции из-за Навального. В список вошли генпрокурор и глава СК РФ.

Также мы сообщали, что появился полный список российских чиновников, попавших под санкции США за Навального.