Кабмин 3 марта был юбилейным. Под первый год работы правительства премьер-министр Денис Шмыгаль организовал целую презентацию с указанием вех и достижений.

Скажем, в марте 2020 Кабмин решил вопрос с выплатами зарплат шахтерам и утвердил комплексную программу трансформации угольных регионов (которую вскоре начнут реализовывать). А после введения карантина начал реанимировать систему здравоохранения и решать проблему с защитными средствами.

Особая гордость Кабмина за апрель - 2020 - запуск 300% доплат медикам и программ поддержки населения и бизнеса на период карантина, а также онлайн-уроки для школьников.

В мае - внедрение "умного" адаптивного карантина, что, по словам премьера, позволило украинскому ВВП упасть намного меньше, чем в других странах.

И так - по списку вплоть до февраля 2021 года.

Правда, ко многим "достижениям" сразу же возникают вопросы. Долги перед шахтерами до сих пор громадные. По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, порядка 1,4 млрд на начало марта.

Маски прошло весной как раз были в жестом дефиците и стоили заоблачных денег, по доплатам медикам сразу же пошли задержки, а онлайн-уроки вообще попали в скандал.

По ВВП - отдельная тема. От провала нас спасла сырьевая экономика и благоприятная мировая конъюнктура, а вовсе не правильная стратегия Кабмина. Ее как раз не было, что способствовало дальнейшему спаду в промышленности.

Но Кабмин, судя по всему, считает, что отлично поработал.

"Можно говорить много и в деталях о достижениях", - заметил Шмыгаль, которому все же пришлось прерваться и вернуться к более прозаическим вещам - повестке дня Кабмина.

"Страна" разбиралась, что приняло правительство 3 марта.

"Нафтогаз" заставят распродаться

Сразу отметим самое интересное: вопрос по газу. Хотя Кабмин его еще не решил, озвучено только протокольное решение Минэнерго.

Он касается планов на газ отечественной добычи. Как считает глава Минэнерго Юрий Витренко, к дешевому газу нужно дать доступ всем трейдерам, лишив "Нафтогаз" монополии.

Поэтому уже в ближайшие дни Минэнерго должно прописать список задач для "Нафтогаза", обязав его уже в марте продавать газ "Укргаздобычи" всем газовщикам и производителям тепла по фиксированной цене, с тем, чтобы в апреле этот газ попал на розничный рынок. Ценник не назывался, но газ внутренней добычи стоит намного дешевле импортного (его вполне реально продавать по 3-4 гривны за куб).

Будет ли запущена новая схема, или это еще один эпизод "троллинга" Витренко своего бывшего шефа, главу НАКа Андрея Коболева - пока неясно. Но газовщики добиваются доступа к дешевому украинскому газу уже давно.

Не на связи с СНГ

Кабмин решил подать в Раду законопроект о выходе Украины с проекта по развитию систем сотовой связи со странами СНГ.

Это далеко не первое соглашение с государствами постсоветского пространства из которого выходит Украина. Последние несколько лет Кабмин отменяет такие договоренности пачками.

Но в данном случаев в правительстве ссылаются на то, что проект по сотовой связи является фактически "мертвым". Само соглашение было ратифицировано еще в 2007 году на основании договоренностей о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электросвязи от 1992 года.

Но, как указано в пояснительной записке, с момента ратификации соглашение не приобрело для Украины никакого практического смысла, а сейчас никакого сотрудничества тем более нет.

То есть, находится дальше в этом соглашении, якобы, нет смысла.

Банкротство по-новому

Правительство подготовило схему для банкротства. Соответствующий проект утвердили 3 марта.

Еще в прошлом году в Украины был принят Кодекс по процедурам банкротства, но в действующем законодательстве до сих пор масса пробелов, которые фактически не позволяют полноценно банкротить предприятия и рядовых граждан.

Что и должен частично исправить новый проект.

В нем, в частности, подробно выписана схема банкротства госпредприятий (в которых доля государства - более 50%). Банкротство и санация таких компаний без открытия специального дела по банкротству будут запрещены.

Также в главу об отвественности за нарушения законодательства о банкротстве добавили новые виды нарушений. Так, поводом для начала расследования против руководства компании-банкрота могут стать подозрения в сокрытии "стойкой финансовой неплатежеспособности" и незаконных действий по банкротству.

Фиктивным банкротством будет считаться заведомо ложное заявление учредителя компании на этот счет или же такой заявление со стороны физлица-предпринимателя.

В действующем законодательстве ответственность за фиктивное банкротство предусмотрена только для учредителей компаний-юрлиц, но не для ФОПов.

Также признается незаконным сокрытие имущества и сведений о нем, передача имущества третьим лицам, его уничтожение, попытки манипуляций с документами..

Появляется и новый пункт - о намеренном доведении до банкротства. Если оно сопровождается еще и большим материальным ущербом, то тут - уголовная статья.

Для сравнения: за фиктивное банкротство - только административная ответственность.

Укрэксимбанк подключили к сети

С подачи Минэнерго Кабмин расширил список уполномоченных банков, которые могут обслуживать участников рынка электроэнергии. Его пополнил государственный Укрэксимбанк.

Стоит отметить, что к банкам, которые допускаются на этот рынок, есть серьезные требования - нужен опыт обслуживания и кредитования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию, либо операторов системы передач и распределения электроэнергии.

До сегодняшнего дня специальные текущие счета по энергорынку обслуживали только два госбанка - Ощадбанк и Укргазбанк. Теперь же таких банков будет три.

Что, как указано в пояснительной записке, должно улучшить конкурентную среду в сегменте банковских услуг для рынка электроэнергии. Впрочем, не исключено, что речь идет не столько о повышении качества сервиса, сколько о дополнительных деньгах, которые могут получить участники энергорынка в качестве кредитов.

Как известно, рынок электроэнергии сегодня - в жестком дисбалансе, взаимные долги исчисляются миллиардами, причем, потребность в средствах только растет.

Как будут рассылать "письма счастья"

Украинцам будут бесплатно предоставлять данные об административных правонарушениях, касающихся правил дорожного движения. Речь идет об информации с камер автоматической фиксации, которых в Украине появляется все больше.

Собственно, такие данные можно получить и сейчас, но, скорее, неофициально - для этого нужно установить специальное мобильное приложение, на которое приходят уведомления о штрафах.

Теперь же появилась целая схема - как водителей будут уведомлять о том, что они нарушили ПДД и должны заплатить штраф.

Сразу отметим, что он не очень удобен.

Прежде всего тем, что нужно будет обращаться в сервисный центр МВД с заявлением, в котором указать все свои данные и отметить, как бы вы хотели получать уведомления о штрафах (по электронной почте, на телефон). То есть, чтобы запустить систем уведомления, нужно посетить сервисный центр МВД и от отсидеть в очереди, чтобы оставить заявление.

На основании этого заявления ваши данные синхронизируют с информацией Единого реестра транспортных средств. Если вы нарушите правила дорожного движения, вам будут присылать уведомления на выбранный канал связи. В таких сообщениях должна содержаться информация об органе, которые принял решение о взыскании штрафа и основаниях для этого (какая статья админкодекса нарушена, когда и т.д).

Также водителям станут выдавать идентификаторы для доступа к информации, размещенной на сайте МВД (там будет, в частности, запись с видеокамер, зафиксировавших нарушение).

На врачей-интернов не хватает денег

Кабмин сегодня рассматривал важный вопрос, касающийся врачей-интернов.

Напомним: в прошлом году с интернами была целая эпопея. Минздрав "забыл" предусмотреть финансирование для больниц, которые согласятся принимать интернов. В итоге уже весной, когда выпускники медвузов начали искать себе базы для практики, оказалось, что государственные клиники их не ждут, так как платить зарплаты молодым врачам нечем. Практиковаться за свой счет (на это многие интерны также были согласны) могли только выпускники, которые отучились на контракте в медвузе. А вот бюджетники попали в замкнутый круг - их не брали на интернатуру ни платно, ни бесплатно.

Ситуацию разруливали буквально с колес, спешно распределив деньги на интернов специальным постановлением Кабмина.

Но срок его действия в этом году уже истек. И теперь проблема с интернатурой снова актуализировалась.

Минздрав запросил на интернов почти 712 млн гривен. Но на этот год в бюджет заложили только 202,5 млн. Как пояснили в Минздраве, этого хватит на зарплаты 3565 врачей-интернов, которые начали стажироваться в прошлом году, да и то, только до июля этого года.

Уже с августа больше 3,5 тысяч интернов придется уволить. Плюс не смогут приступить к обучению на интернатуре больше 3,8 тысяч выпускников медвузов этого года, которые учились на бюджете.

При этом 2,2 тысячи нынешних интернов работают с коронавирусными больными - то есть, из бросают в самые "горячие" точки системы здравоохранения.

На фоне массовых увольнений врачей ( дефицит - 4 тысячи) недопуск к практике еще и интернов может сильно ударить по государственной медицине.

Поэтому Минздрав предложил перераспределить на интернов еще 141 млн гривен с другой программы - по непрерывному профессиональному развитию врачей.

Такое решение проблемы также достаточно сомнительное. Ведь, во-первых, без обучения и курсов повышения квалификации останутся уже практикующие медики, во-вторых, на интернов денег все равно не хватит.

Чтобы залатать дыры, Минздрав хочет только частично компенсировать затраты на интернов. С 1 января 2021 года - 5966 гривен, с 1 декабря (то есть, когда минималка вырастет до 6,5 тысяч гривен) — 6023 гривны.

В этих суммах заложено уже все - и зарплаты интернов, и расходы на налоги. И, как видно, чтобы платить интернам хотя бы минималку, денег все равно не хватает, больницам придется еще дофинансировать стажеров, или же оформлять их на частичную занятость и платить меньше минималки. Плюс - полностью из своих бюджетов клиники должны будут платить врачам, которые станут кураторами интернов. Согласятся ли на такие схемы больницы, для которых интерны и так являются "нагрузкой" - вопрос открытый.

Также этим же постановлением Кабмин профинансировал квалификационные экзамены для медиков "КРОК". Из бюджета выделили почти 15,3 млн.

3 тысячи долларов - на садик, 6 тысяч - на школу

Если на медиках-интернах Кабмин решил сэкономить, то на детях работников дипломатических служб, наоборот, включили режим щедрости.

Правительство определилось - сколько государство будет платить за учебу детей работников дипслужб, которые находятся в длительных командировках за границей.

Платить будут и за садики, и за школы - средства станут перечислять из бюджета на счета заграничных дипмиссий или учреждений образования.

Государство компенсирует все - от вступительных взносов в детсад или школу и до затрат на покупку учебников и пособий.

На дошкольное образование выделяется сумма в размере до 3 тысяч долларов в год на каждого ребенка плюс еще 10% от этой суммы на учебники и пособия.

Лимит на школы - 6 тысяч долларов в год плюс те же 10% сверху на книги.

Платить не будут лишь в случае, если есть доступ к бесплатным местным школам с преподаванием на английском, немецкий, французском, испанском или одном из славянских языков. При этом такая школа должна быть хорошей, как минимум, с достойными санитарно-гигиеническими условиями.

Не станут компенсировать из бюджета обучение "дипломатических детей" в школах страны- агрессора (в том числе, в российских школах за пределами РФ), школьную форму, расходы на питание и экскурсии.

Минфин вышел из игры

Кабмин официально передал полномочия по регулированию игорки от Минфина новому органу - Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). КРАИЛ будет вести учет налогов, сборов и платежей с игорщиков в бюджет.

Напомним: саму Комиссию создали только недавно, и она даже еще толком не укомплектована, в частности, нет региональной сети.

Так что, очевидно, на полноценную передачу полномочий от Минфина новому регулятору понадобится время.

Это может еще больше притормозить запуск легализированного рынка азартных игр. Как мы уже писали, он пока никак не запускается - продано всего несколько лицензий, плюс непонятно, что будет с налогами (на это неделе Рада может проголосовать за их снижение втрое). Но зато на полную работают подпольные салоны.

"В регионах они уже полностью восстановились после зачистки, разве что "крыша" подорожала вдвое", - рассказала "Стране" глава общественной организации "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова.

Минобороны станет импортером

Кабмин предоставил Минобороны полномочия на пять лет осуществлять импорт товаров военного назначения и товаров, относящихся к списку тех, что содержат военную тайну. По истечению пяти лет срок автоматически продлят еще на такое же время, если Госэкспортконтроль не подаст «мотивированное прошение» о прекращении таких полномочий.

Разрешение на импорт инициировало само Минобороны. Похоже военное ведомство хочет контролировать часть госзаказа по оборонке, который в этом году "Укроборонпром" фактически провалил.

"Это правильное решение в рамках либерализации рынка оружия. Так работают все страны за исключением некоторых постсоветских. Когда мы приходим в другие страны, то имеет дело напрямую именно с департаментом закупок Министерств обороны", - пояснил нам экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Порту "Южный" нарисовали границы

С подачи Мининфраструктуры правительство утвердило новые границы порта "Южный". Как указано в пояснительной записке, это позволит урегулировать определение статуса единых имущественных комплексов, связанных с "Южных", решить вопрос со статусом портовых операторов (ствидорных компаний). Также готовится почва для открытия нового пункта пропуска через государственную границу в районе порта "Южный".

Границы порта "Южный" - это список географических координат, которые прилагаются к постановлению Кабмина отдельными 12 приложениями. Они охватывают, в том числе, обширные массивы земли, которая находится в коммунальной собственности общины города Южный (Одесская область).

Как указало в своих замечаниях к проекту Минэкономики, для того, чтобы не провоцировать разногласия на этот счет, нужно указать в границах порта еще и кадастровые номера всех участков, которые попали в зону влияния портовиков.

Также в Минэкономики отмечают, что земельное законодательство не предусматривает формирование границ морского порта, поэтому внести данные в Госземкадастр будет невозможно. Нужно вносить изменения в целый ряд законов - "О Государственном земельном кадастре", "О морских портах", "О землеустройстве".

Кому достанется Дворец спорта

Кабмин внес изменения в свое постановление №902 от 2013 года.

Правка, на первый взгляд, мелкая - из сферы управления Министерства молодежи и спорта исключили два объекта - "Дирекцию по реконструкции спортивных сооружений" и столичный Дворец спорта. Первый объект давно ликвидирован, да и "лакомого" имущества в центре Киева у него нет. А вт с Дворцом спорта все не так просто. Как указано в пояснительной записке, Дворец спорта выводится из списка подконтрольных министерству объектов в связи с его реорганизацией.

По данным "Опендатабот" государственное предприятие Дворец спорта с 2017 года находится в статусе "прекращено". Его правопреемником числится государственный спортивный комплекс "Атлет".

Учредителем последнего также является министерство спорта. То есть, по факту, Дворец спорта все равно остается под контролем министерства, но уже не напрямую, а опосредованно - через спорткомплекс "Атлет".

Деньги пойдут за спортсменами

Примечательно, что одной рукой вычеркивая спортивные объекты из списка государственной инфраструктуры, другой Кабмин утвердил новую стратегию развития физкультуры и спорта до 2028 года.

Ее реализация должна сделать украинцев более здоровыми. Впрочем, на ближайшие два года в планах - в основном организационные мероприятия: разного рода заседания и координация действий исполнителей (Минздрав, минобразования, Минспорта и др), социальная реклама, разработка критериев для мониторинга «спортивности» населения. Но есть и несколько интересных пунктов, в частности, о внедрении системы "Деньги ходят за услугой" в сфере спорта и фитнеса. Уже в этом году хотят запустить пилотный проект - перечислять средства из бюджета в том числе, частным спортклубам за оказанные услуги. Также обещают маршруты для пешеходного, вело- и водного туризма, обучение детей плаванию, создание условий для развитие отечественной фитнес-индустрии.

К 2022 году процент украинцев, регулярно занимающихся спортом, хотят увеличить с нынешних 17% до 21%.

Но для этого потребуются немалые деньги — почти 11 млрд (на 2021-2022 годы). Найдутся ли они в бюджете - вопрос открытый. Все финансирование на спорт в 2021 году - 7,6 млрд гривен.

План для офшоров

Правительство придумало как будет бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств через офшоры. Кабмин утвердил соответствующий план меропрятий.

В нем, в частности, есть следующие пункты:

обновление украинского списка офшорных зон с учетом норм ЕС

Препятствование незаконному выводу средств за границу, в том числе, в офшоры

Пресечение незаконного перемещения товаров на основании поддельных инвойсов

Мониторинг финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов

Автоматический обмен данными с налоговыми органами других стран

Имплементация плана BEPS (уклонение от налогов и размывание налоговой базы)

Борьба со схемами по НДС и разного рода налоговыми схемами

Собственно, многие пункты и так должны работать. При этом особой конкретики, как будут совершенствовать контроль, в постановлении нет.

"Цифра" в школе и на пенсии

Минцифра хочет обучить цифровым навыкам все население страны - от мала до велика. Для этого приняли Концепцию развития цифровых компетенций, которая предусматривает больший упор на цифровых технологиях в школах, а также приобщение к "цифре" всех украинцев, в том числе, пожилых.

Перечень планируемых мероприятий традиционен для концепций подобного рода - сначала мониторинги и разработка подзаконных актов и рекомендаций, дальше реклама и информационные кампании. На выходе обещают ускорение процессов цифровой трансформации украинского общества, повышение конкурентоспособности украинских специалистов, увеличение доступности госуслуг для пожилых граждан и прочее.

Финансировать все это будет госбюджет, правда, с суммой в Минцифре пока не определились.