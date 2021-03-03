Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выразил протест против заявления т.н. "Народной милиции ДНР" о получении разрешения на ведение огня для подавления огневых точек ВСУ.

Об этом он заявил во время общего заседания ТКГ в среду, 3 марта, сообщает украинская делегация в своем Телеграм-канале.

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнение Минских договоренностей", - озвучил свою позицию Кравчук.

В данный момент консультации продолжаются.

Напомним, ранее в среду власти так называемой "ДНР" разрешили военным вести "упреждающий огонь" для подавления и уничтожения огневых точек на позициях Вооруженных сил Украины. Подобные меры в Донецке мотивируют нарушениями Киевом режима прекращения огня.

Отметим, что 19 февраля подобное разрешение получили и бойцы ВСУ. Секретарь СНБО Алексей Данилов позволил командирам исходя из обстановки быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих.