Вчера в Киеве появилась реклама, на которой обозначается, что программы 5 канала "бесят москалей".

На борде изображена телеведущая Янина Соколова. Напомним, что в конце 2019 года эфире у Соколовой журналист Остап Дроздов призывал лишать жителей Донбасса гражданских прав.

Собрали подробности скандала.

"Москалей это бесит!" Как 5 канал рекламируют в метро

В начале марта на одной из станций метро в Киеве появилась новая реклама "5 канала", в которой говорится, что просмотр телеканала, принадлежащего бывшему президенту Украины Петру Порошенко, "бесит москалей".

"Включай 5-й! Москалей это бесит!" - гласит текст рекламы, которая проиллюстрирована фото телеведущей Янины Соколовой. Она ведет программу "Рандеву" на телеканале.

Неоднозначную рекламу сразу начали обсуждать в соцсетях.

"Приходит Порошенко домой. Включает сразу оба олигархических телевизора Bang&Olufsen на 5 канал и зовет сына Алексея.

Ты зачем женился на м*скальке Юле Алехановой, которая всю жизнь прожила в Питере на улице Белградской? Теперь у меня внук Петя и внучка Елизавета полум*скали. Зови их всех. Будем беситься!

Марина Порошенко улыбается на фоне свежезадекларированной домашней итальянской химчистки RENZACCI, вынимая из нее ставшею знаменитой футболку младшего с фирменным принтом Russia.

В кадр впрыгивает сын Михаил с колонкой в руке из которой валит рэпер Face на "слобожанском". Миша кричит, что он "русский из Лондона", а не м*скаль.

Пэкшот: вся семья бесится. Титр: Бісимось разом.

Где-то так вижу рекламный ролик 5 канала", - написал директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

"А с другой стороны, пусть разжигает. Именно этот фактор не даст ему ни единого шанса снова стать президентом. Ну, если он только не устроит государственный переворот. Хотя и после него - никаких шансов возглавить государство. Максимум - губернатор Львовской области" - написал журналист Макс Назаров.

"С нами не согласовывали". В метро и КГГА открестились от рекламы

Должностные лица метро и киевской мэрии дали понять, что их содержимое рекламы не интересует и они вообще не понимают, откуда она взялась.

Руководитель пресс-службы Киевского метрополитена Наталья Макогон прокомментировала "Стране" неоднозначный борд "5 канала".

Она заявила, что содержание рекламы, которая размещается на станциях метрополитена, не согласовывается с руководством киевской подземки. Этим занимается Управление по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета.

"Киевский метрополитен не занимается размещением рекламы, в соответствии с законодательством и решением Киевского городского совета. Также мы не получаем средств от рекламы, мы являемся исключительно балансодержателем. Обращайтесь в Управление по вопросам рекламы. К тому же, добавлю, что ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель", - сообщила "Стране" глава пресс-службы Киевского метрополитена.

Отметим, что последний тезис не совсем верен - за соответствием рекламы законодательству должна также следить площадка, которая размещает объявления.

Впрочем, "Страна" последовала совету Макогон и обратилась с запросом в Управление по вопросам рекламы Киевского городского совета.

Пресс-секретарь Управления по вопросам рекламы КГГА в комментарии заявила, что Управление не несет ответственности за содержание рекламы, которая размещается на плоскостях Киевского метрополитена. По ее словам, Управление только сдает в аренду рекламные конструкции и следит за тем, чтобы реклама появлялась в специально отведенных для этого местах.

"КП "Киев реклама" занимается согласованием схемы и места размещения рекламы. Если нет замечаний по поводу места, где именно эта реклама размещается, то мы ее согласовываем. Если она не размещена в тех местах, где рекламы быть не должно, мы ставим финальную подпись. Если все сделано в соответствии со схемой и правилами, реклама размещается. А вопросами содержания рекламы - какого она цвета, что там написано, - занимается Госпродпотребслужба. Обратитесь туда и в Киевский метрополитен", - посоветовали в пресс-службе.

То есть, "Страну" перенаправили в ту же инстанцию, которая ранее посоветовала нам обратиться в Управление по вопросам рекламы КГГА.

На уточняющий вопрос о том, не смутил ли Управление по вопросам рекламы неоднозначный слоган на борде, размещение которого оно согласовало, в КГГА отвечать отказались.

"Если это не наша компетенция, мы не можем это комментировать", - заявили в пресс-службе.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в комментарии заявил, что на сегодняшний день не существует инстанции, которая следит за содержанием рекламных бордов.

"Ни городская администрация, ни Киевский метрополитен не определяет сюжет (содержание) рекламных бордов. На сегодняшний день нет никакого контролирующего органа, который следит за содержанием рекламы. Есть собственник рекламной конструкции, с которым заключены официальные договора, с официальной проплатой в городской бюджет. Но сюжеты никто не контролирует. Нет понятия регулирования содержания рекламы. Это ответственность собственника конструкции, самой рекламной площади (борда)", - заявил "Стране" Белоцерковец.

Он предположил, что некие провокаторы могли наклеить этот рекламный борд поверх существующего плаката. То есть, намекая, что "5 канал" мог и не иметь к нему отношения и не быть заказчиком борда.

"Бывает, что занимаются таким "пиратством". Мне надо перепроверить эту информацию. Теоретически это могли специально наклеить. Надо еще уточнить в "5 канале", это действительно их сюжет или нет", - отметил Белоцерковец. А до тех пор комментировать неоднозначность содержания борда он отказался.

Отметим, что версия о непричастности 5 канала к рекламе с "москалями" вряд ли верна - ведь со вчерашнего дня у канала были сутки, чтобы заявить о провокации. Однако никаких объяснений не поступило.

"Могут лишить лицензии"

Юрист Ростислав Кравец рассказал "Стране", что реклама "5 канала", где употребляется слово "москали", может быть примером разжигания межнациональной розни.

"Конечно, для суда такой вывод может сделать только экспертиза. Экспертиза, которая бы подтвердила или опровергла наличие в этой рекламе элементов, разжигающих межнациональную рознь. Но вообще за такую рекламу можно в теории как минимум лишить лицензии, в том числе и компанию-собственника борда", - прокомментировал ситуацию юрист.

Правда, Нацсовет по ТВ скандала пока не прокомментировал.

То есть, с большой вероятностью можно предполагать, что и на этот раз никаких мер к "Пятому" предпринято не будет. Не говоря уже об отзыве его лицензии.