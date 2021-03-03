В ходе заседания в среду, 3 марта, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3711-д о Высшем совете правосудия.

Принятие документа в первом чтении поддержали 227 нардепов. 215 голосов дали "слуги", 9 - "Доверие", 3 - внефракционные. Остальные не голосовали.

Принятие проекта прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Закон вводит отбор членов ВСП (главный контролирующий и управляющий орган в судебной системе) через комиссию, в которой заседают "международные эксперты", назначаемые по совету западных доноров.

Противники внешнего управления были против этого закона, так как заявляли, что он усиливает влияние Запада на судебную систему.

Прозападному лобби этот закон также не нравился, потому что влияние "экспертов" на отбор будет не тотальным, и Зеленский таким образом пытается Запад и МВФ обмануть. Поэтому за закон и голосовали только "слуги", а также их сателлиты из "Довиры", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что принятия этого законопроекта требуют Запад и МВФ.

Также мы писали, что Юрий Бойко заявлял, что законопроект о судебной реформе закрепит внешнее управление Украиной, поэтому ОПЗЖ голосовать за него не будет.