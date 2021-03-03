В России более половины населения относятся хорошо к Украине, в то время как только 41% украинцев относится хорошо к России. Отношение россиян к украинцам за последнее время улучшилось, а украинцев к россиянам - осталось прежним.

Об этом свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии (КМИС) и российского Левада-Центра.

"В Украине в феврале 2021 хорошо или очень хорошо относилось к России 41% украинцев, плохо или очень плохо примерно столько же (42%), 17% не определились. По сравнению с сентябрем 2020 ситуация не изменилась. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 54% населения, плохо или очень плохо - 31%, 13% не определились. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020) отношение улучшилось (в августе положительно относилось 48%, отрицательно 43%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам опроса независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, в то время как объединения Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

Количество украинцев, которые хотят закрытых границ с Россией - 39% , россиян - 23%. Количество украинцев, кто хочет независимых отношений, но без границ и таможен, - 49%, россиян - 57%.

Директор КМИС Владимир Паниотто рассказал, что время от времени КМИС спрашивает не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к россиянам и к руководству России.

Последнее такое исследование было в феврале 2019 года. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к россиянам положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением граждан России к Украине. В феврале 2019 всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к украинцам, и только 7% россиян - положительно к руководству Украины.

"Таким образом, и в Украине, и в России положительное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению", - сказал Паниотто.

Социологические опросы проводились в феврале 2021 года. Российский "Левада-центр" опросил 1601 гражданина РФ, возрастом от 18 лет и старше методом личного интервью. Киевский международный институт социологии опросил 2005 украинцев, от 18 лет и старше, методом телефонных интервью, жители временно неподконтрольных Киеву территорий в опросе не участвовали.

Напомним, в октябре прошлого года отношение россиян к Украине оказалось лучше чем украинцев к России. впервые с 2008 года.

Также сообщалось, что 48% украинцев считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами.