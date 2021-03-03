В Верховной Раде поддержали отмену перевода часов с зимнего на летнее время. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 277 нардепов.

Теперь, если проект закона поддержат и во втором чтении, и в целом, то в Украине не будут переводить стрелки часов.

Отметим, что в тексте законопроекта не прописано на каком именно времени оставят украинцев - на летнем или на зимнем.

В тоже время, первый вице-спикер Руслан Стефанчук во время рассмотрения законопроекта в зале заседаний Верховной Рады отметил, что задача - "ввести естественное для Украины зимнее время"

"Основная идеология этого законопроекта – ввести естественное для Украины зимнее время +2 (часовой пояс UTC+2, то есть +2 часа к среднему времени по Гринвичу - Ред.), которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов", – сказал Стефанчук

То есть, Украину хотят оставить на зимнем времени.

Однако в законопроекте написано, что он вступает в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, чтоб успеть отменить переход на летнее время в последнее воскресенье марта, нужно во-первых, до этого времени успеть принять законопроект во втором чтении, а во вторых, убрать норму, по которой он вступает в силу через три месяца.

Позже заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа подтвердила, что Рада планирует оставить Украину на зимнем времени.

"Это стандартное время, которое у нас с 25 октября по 25 марта. Надеемся успеть проголосовать в целом законопроект до 25 марта, и нам не нужно будет переводить часы уже 25 марта", - сказала Пидласа на брифинге 3 марта.

Также, по ее словам, в случае, если Рада не сможет принять закон до 25 марта, то между первым и вторым чтением парламентарии предусмотрят поправку, согласно которой в Украине "в последний раз часы будут переведены 25 октября".

"Если Рада успеет проголосовать законопроект (в целом - Ред.) до 25 марта 2021 года, то мы изменим эту норму, и он вступит в силу сразу же, и мы не будем 25 марта переводить часы. Если возникнут какие-либо трудности и мы не будем успевать проголосовать, то мы еще дважды переведём часы, но 25 октября - в последний раз", - заявила нардеп.

Ранее мы подробно разбирались, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет.