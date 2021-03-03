Сегодня президент Украины Владимир Зеленский совместно с председателем Евросовета Шарлем Мишелем дали совместную пресс-конференцию.

Обратило на себя внимание, что за время короткого, примерно десятиминутного выступления глава государства шесть раз использовал слово "потужний" - как во вступительном слове, так и отвечая на вопросы журналистов.

Многие помнят, что это слово было излюбленным в обиходе экс-президента Петра Порошенко.

Разбирались, зачем Зеленский взял его в оборот.

Шесть мощных эпитетов

Вот цитаты, в которых прозвучало слово "потужний" (перевод с укр. "мощный"). Отметим, что на этом слове Зеленский делал акцент, иногда повторяя его.

"Присутствие высшего должностного лица Европейского союза на линии соприкосновения - это мощный сигнал солидарности стран ЕС с Украиной".



"В конце марта будет предоставлен мощный сигнал, мощный сигнал осуждения российской гибридной агрессии против Украины".



"Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность крымской платформы".



"Это вопрос безопасности энергетической для всей Европы. Это еще один очень мощный (что [Северный газовый] поток будет достроен), будет мощный удар снова по Украине, кроме Донбасса и Крыма.

Судя по частоте употребления, Зеленский произносил это слово примерно раз в полторы минуты.

Унаследовал "мощь" от Порошенко

Слово "мощный" - любимый мем Петра Порошенко. Если ввести в Google словочетание "потужний Порошенко", мы увидим десятки цитат экс-президента.

Например:

"Дякую за натхнення та потужну підтримку",

"Потужний наступ ворога не тільки на фронті, але і всередині нашої держави",

"Це потужний жест поваги до українців",

Употреблял Петр Алексеевич это слов и в негативном контексте. Так, неблагоприятную для Киева резолюцию ПАСЕ в 2019 он назвал "потужним викликом Україні".

При этом подобные совпадения в речах Порошенко и Зеленского прослеживаются регулярно. Чего стоят фразы Зеленского на встрече с предшественником Мишеля - главой Евросовета Дональдом Туском в 2019 году.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - процитировал Зеленского сайт Офиса президента.

Как оказалось, это была калька с аналогичной речи Порошенко.

Скандал получился серьезный, и у Зеленского заявили, что будут разбираться в этой "диверсии".

Однако, как видим, президент продолжает сыпать фразами Петра Алексеевича и сегодня. Лишь подтверждая догадки о том, что Зеленский постепенно эволюционирует в своего предшественника.

Объясняется это, видимо, тем, что не меняется политика Зеленского по сравнению с тем, что делал Порошенко. А в последнее время президент даже переплюнул своего предшественника, закрыв три оппозиционных канала и введя санкции против оппозиционеров.