В среду, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину новых партий вакцины от коронавируса. Также, по его словам, в ходе переговоров с президентом Евросовета Шарлем Мишелем были сформированы шаги по передаче Евросоюзом препарата Украине.

Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга 3 марта, трансляцию в Facebook вела пресс-служба Офиса президента.

"Мы скоординировали с господином президентом наши дальнейшие шаги, в том числе для создания действующего механизма передачи вакцины от Европейского Союза в страны-партнеры", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, сейчас в Украине вакцина есть. Темпы вакцинации, по его оценке, "не очень быстрые".

"Сейчас в Украине вакцина есть. Хотелось, чтобы были те, кто хочет вакцинироваться", - сказал Зеленский.

Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов поддерживать Украину не только по вопросу вакцины, но и в сфере здравоохранения в целом.

"Я принял участие в том, чтобы Украину взяли во внимание при производстве вакцины. Я заверил президента "(Зеленского - Ред.) о нашей поддержке не только по вопросу вакцины, но и в сфере охраны здоровья в целом", - сказал Шарль Мишель.

По данным Владимира Зеленского, до конца второго квартала 2021 года в Украину по механизму COVAX поставят 2-3 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а в течение нескольких недель - около ста тысяч доз Pfizer. Еще двух миллионов доз ждут от Польши, заявил Зеленский.

Напомним, сегодня глава Минздрава Максим Степанов рассказал о планах вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.

Также мы писали о том, что на сегодня в Украине прививку от коронавируса получили около 7 000 человек.