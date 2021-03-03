Юрист Ростислав Кравец считает, что реклама "5 канала" где употребляется слово "москали", является разжиганием межнациональной розни.

Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Конечно, для суда такой вывод может сделать только экспертиза. Экспертиза, которая бы подтвердила или опровергла наличие в этой рекламе элементов, разжигающих межнациональную рознь. Но вообще за такую рекламу можно в теории как минимум лишить лицензии, в том числе и компанию-собственника борда", - полагает юрист.

Напомним, вчера, 3 марта, на одной из станций Киевского метрополитена появилась реклама "5 канала", в которой утверждается, что просмотр телеканала, принадлежащего бывшему президенту Украины Петру Порошенко, якобы "бесит москалей". "Включай 5-й! Москалей это бесит!" - так гласит текст рекламы.

Также ранее мы рассказывали, что бывший генпрокурор Украины, кум Порошенко Юрий Луценко, запускает собственную телепрограмму на "5 канале" под названием "Прямым текстом". Премьера передачи запланирована на 11 марта.