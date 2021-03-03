Председатель Евросовета Шарль Мишель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что полное внедрение Минских соглашений является серьезным инструментом для установления мира в Украине.

Об этом Мишель сказал 3 марта в ходе брифинга по итогам встречи, трансляцию в Facebook ведет пресс-служба Офиса президента.

"Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет дан мощный сигнал по осуждению российской гибридной агрессии против Украины. Я не верю в возвращение "business as usual" в отношениях между Европейским союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", - сказал Владимир Зеленский по итогам встречи.

Президент Украины Минские соглашения не упоминал, о них высказался президент Евросовета Шарль Мишель.

"Полное внедрение Минских соглашений является очень серьезным инструментом, чтобы достичь мира", - заявил Мишель.

Также президент Евросовета заявил, что "Россия - не посредник, а сторона конфликта".

Напомним, возле Мариинского дворца в это время проходит акция протеста журналистов закрытых каналов.

Также мы сообщали, что вчера Владимир Зеленский и Шарль Мишель ездили на Донбасс.