У больных коронавирусом в Украине начали проявляться новые симптомы болезни, что свидетельствует о мутации Covid-19.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24".

"Вирус мутирует, и мы видим по Ивано-Франковской области, что там начали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы, которые ранее не были свойственны для Covid-инфекции: диарея, тошнота и все такое – это те симптомы, которых не было раньше в Covid-19", - заявил он.

По его словам, эти признаки позволяют специалистам считать, что коронавирус начал "понемногу мутировать".

Напомним, 26 февраля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в немецкой клиники "Шарите", которая проводила лабораторные исследования, не нашли в Украине британского, бразильского или южноафриканского штаммов коронавируса.

Ранее ученые рассказали, почему в Украине не изучают мутации коронавируса.