Служба безопасности Украины предупредила Нацсовет по вопросам телевидения о том, что вещание "Першого незалежного" телеканала, который организовали журналисты закрытых ZIK, "112 Украина" и NewsOne, может нести угрозу информационной безопасности.

Об этом сообщил первый замглавы Нацсовета Валентин Коваль в интервью "Детектор Медиа".

"Обычно Нацсовет не сообщается об изменениях в эфире, если они происходят в пределах программной концепции. У "Першого незалежного" была информационная концепция. Поэтому, купив канал, нас должны были за тридцать дней уведомить об изменениях в структуре собственности. В нашей системе документооборота есть письмо от Службы безопасности Украины о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания "Першого незалежного" в этот день. Насколько мне известно, это письмо было направлено всем службам и представителям Нацсовета", - заявил Коваль.

Также он добавил, что сама СБУ "никого не выключает", но если вещание "Першого незалежного" было на грани нарушения законодательства, которое ранее привело к отключению "112 Украина", ZIK и NewsOne, тогда могло быть обращение относительно отключения к операторам спутниковой связи и к провайдерам программной услуги.

"Нацсовет не обращалась к провайдерам, только информировал своих представителей на местах, а те уже могли обратиться непосредственно к провайдерам информации. Но официальных указаний о прекращении вещания от регулятора не было", - добавил заместитель председателя Нацсовета.

Напомним, сотрудники трех закрытых телеканалов создали новый канал - "Перший незалежний". Однако кабельные операторы начали отключать его уже через час, после начала первого эфира. Как заявляют на самом телеканале это было сделано по приказу СБУ. И, фактически, информация Нацсовета о реакции СБУ на запуск нового телеканала подтверждает эту версию.

Также сообщалось, что "Репортеры без границ" осудили закрытие каналов ZiK, NewsOne и "112".