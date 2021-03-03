Министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против легализации короткоствольного оружия в Украине, придерживается такого мнения и относительно легализации каннабиса в нашей стране.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео обнародовано в Youtube.

Министр заявил, что поддерживает легализацию использования лекарств на ее основе, которые будут выдаваться исключительно по рецепту.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против, чтобы разрешить выращивать марихуану где-то на подоконнике и при необходимости покуривать...", - сказал он.

Аваков считает, что марихуана - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам.

"Это мое мнение. И я считаю, что многие страны, которые сейчас либерализовали эту ситуацию, - кое-кто и жалеет уже. И тут не надо торопиться. И мне тут говорят: "Знаешь, да ты не понимаешь. Мы сейчас тогда всю Украину засеем марихуаной: это такие деньги! Вот это и спасет нашу экономику". Это ложь. Это не спасет нашу экономику - это просто создаст и без того в нашей непростой жизни дестабилизацию и тягу к более сильным наркотикам. Я против", - добавил Аваков.

Аваков о марихуане - с 1:25:05

Напомним, в конце 2020 в Верховной Раде появился законопроект о легализации каннабиса. Его авторами выступили фракция "Голоса", "Слуги народа" и депутаты от "Европейской солидарности". Ключевые положения законопроекта разбирала "Страна". В январе 2021 года Комитет Рады поддержал этот законопроект.