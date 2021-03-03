Во вторник, 2 марта, Высший совет правосудия освободил Артура Емельянова от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины, который оказывал давление на других судей. Освободили Емельянова от должности на основании на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Так, Вторая Дисциплинарная палата ВСП установила, что судья Емельянов, занимая пост Главы Совета судей хозяйственных судов Украины и заместителя Главы Высшего хозяйственного суда Украины, пользуясь служебным положением, оказывал давление на судей касательно дел 2014 года, в которых, как он говорил, усматривается "государственный вопрос" .

"Вторая Дисциплинарная палата также констатировала, что действия судьи Высшего хозяйственного суда Украины Емельянова А.С. в период с 2013 по 2014 год включительно свидетельствуют о его вмешательствах в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда города Киева, решения конкретных судебных дел, препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях, давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния", - говорится в сообщении.

Кроме того, в решении Второй Дисциплинарной палаты сказано, что нарушения Емельянова формируют в обществе "негативное восприятие деятельности судебной власти" и низкую оценку эффективности всей системы правосудия. Исходя из этого, с учетом времени, прошедшего с момента совершения им данных действий, Вторая Дисциплинарная палата считает оправданным освобождение от должности Емельянова.

"Рассмотрение вопроса об увольнении Емельянова А.С. с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины было отложено на заседаниях Совета 26 февраля, 21 мая, 17 сентября, 31 октября 2019 и 16 июля 2020. Отложения обусловлено, в частности, рассмотрением дела в Верховном Суде, а также рассмотрением жалоб в Высшем совете правосудия на основании Регламента Высшего совета правосудия, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 24 января 2017 № 52/0 / 15-17 (с изменениями)", - добавили в сообщении.

Напомним, судья Артур Емельянов еще в 2017 году являлся фигурантом уголовного производства в отношении незаконного вмешательства в деятельность судебных органов.

Также Артура Емельянова бизнесмен Вячеслав Соболев называл как одного из возможных заказчиков покушения, в ходе которого погиб его сын.