В среду, 3 марта, послы Евросоюза одобрили продление санкций против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из санкционного списка исключены бывший и.о. премьер-министра и глава НБУ Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек. Арбузов и Табачник исключены из списка", - написал Йозвяк.

Также послы ЕС решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 субъектов, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Янукович пригласил прокуроров в Россию для разговора о заведенных против него делах.

Также мы сообщали, что Рада приняла проект постановления о поддержке Майдана, списав вину на "беркутовцев" и Януковича.