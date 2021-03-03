Запорожский апелляционный суд 2 декабря принял решение о взыскании с государства 600 тысяч гривен в качестве компенсации журналисту Павлу Волкову за незаконное преследование со стороны СБУ. Также суд согласился компенсировать расходы на адвокатскую помощь в сумме 150 тысяч грн.

Об этом сообщила в Facebook адвокат журналиста Ольга Зелинская:

Источник: facebook.com/grafolia

О том, что компенсацию выиграл журналист Павел Волков, следует из объявления о судебном заседании на сайте "Судебная власть Украины":

Источник: court.gov.ua

Павел Волков был арестован СБУ 27 сентября 2017 года. Его обвиняли по статьям 110 (ч.3) Уголовного кодекса "Посягательство на территориальную целостность Украины" и 258-3 "Иное пособничество террористам". Наказание по этим статьям предусматривается в виде тюремного срока от 10 до 15 лет с возможностью пожизненного заключения.

Журналист больше года находился под стражей в запорожском СИЗО. Затем 25 октября 2018 года суд отпустил Павла Волкова на свободу. Освобожденный журналист рассказал "Стране" о жизни в тюрьме и о том как вышел на волю.

Суд первой инстанции 27 марта 2019 года вынес оправдательный приговор журналисту. Вердикт поддержали все вышестоящие суды. 3 апреля 2020 года Верховный суд отклонил кассацию прокурора и полностью поддержал оправдательный приговор.

В чем СБУ обвинила журналиста

СБУ обвиняла Волкова в том, что с 2014 года он якобы работал в "комитете социальных коммуникаций ДНР", а также готовил и размещал на интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины.

Еще Волкова обвиняли в том, что в соцсети Вконтакте он сделал репост из группы "Народное ополчение Донбасса" о том, что "народный губернатор Донецкой области" побудил юго-восточные регионы образовать "государство Новороссия". Также, по мнению СБУ, 11 мая 2014 года на референдуме по поводу провозглашения независимости так называемой "Донецкой Народной Республики" обвиняемый якобы был наблюдателем на избирательном участке в Донецке.

В своих статьях журналист писал о том, что Киев нарушает Минские соглашения, а мирные жители Донбасса попадают под обстрелы ВСУ. Известно, что он активно выступал против Майдана 2013-2014, участвовал в защите Запорожской областной государственной администрации и памятника Ленину в Запорожье в феврале 2014 года. Затем Павел Волков по семейным обстоятельствам выехал в Донецк. При этом придерживался всех установленных процедур, в том числе получил в СБУ официальное разрешения на выезд.

Задержали Волкова дома сразу после его возвращения в Запорожье из Донецка. Во время задержания 27 сентября 2017 года были проведены обыски в квартирах матери и жены без присутствия адвокатов. Украинские "чекисты" заявляли, что журналист якобы получил задание вернуться в Запорожье для организации заказанной Кремлем информационной кампании.

Павел Волков обвинения отрицал и настаивал, что воспользовался гарантированными Конституцией Украины и актами международного законодательства правами на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Почему Волкова оправдали все суды

Суды всех инстанций не согласились с выводами СБУ. Они констатировали, что Павел Волков, как гражданин Украины и журналист, имеет право осуществлять свою профессиональную деятельность и выражать при этом свое мнение и оценочные суждения.

Сам Павел Волков в показаниях суду категорически отрицал обвинения, и виновным себя не признал. Уголовное преследование он назвал инициированным с целью искусственного создания статистических показателей по борьбе с преступлениями против национальной безопасности.

В оправдательном приговоре, со ссылками на решения ЕСПЧ, судьи пришли в приговоре к выводу, что СБУ нарушило целый ряд требования Уголовно-процессуального кодекса. Затем Верховный Суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что следствие было предвзятым, поскольку осуществлялось без применения надлежащей правовой процедуры:

Суды подтвердили, что Павел Волков снял интервью с бойцами вооруженного формирования, которые "выразили свое отношение к событиям, происходящим на востоке Украины". Затем журналист опубликовал в интернете свои статьи с использованием отснятого материала. Суды установили, что в этих материалах не было пропаганды или призывов к поддержке руководства т.н. "ДНР", призывов к убийствам и другим действиям, подпадающих под определение "терроризм".

"Это первый полностью устоявший оправдательный приговор по статьям, угрожающим нацбезопасности, в делах против журналистов. Будем надеяться, что вскоре будут оправданы все, преследуемые в Украине журналисты и не только", - сообщил журналист после подтверждения приговора в Верховном Суде.

Все компенсации заплатит государство

Выплаты компенсаций незаконно осужденному журналисту будут проводиться из государственного бюджета. О возможной ответственности должностных лиц – следователей и прокуроров – речь пока не идет. Хотя именно они выдвигали незаконные обвинения и инициировали незаконное содержание под стражей журналиста.

Поначалу суд первой инстанции решил, что сумма компенсации морального ущерба должна составить 170 тыс грн. Это решение было принято Шевченковским райсудом Запорожья 2 декабря 2020 года. Затем апелляционный суд частично изменил решение первой инстанции, увеличив суммы компенсаций до 600 тысяч, а также согласился компенсировать расходы на адвоката в сумме 150 тыс грн.

Отметим, что в решении суда первой инстанции о выплате компенсаций журналисту пофамильно указаны силовики, которые принимали процессуальные решения по делу Волкова. После того, как журналисту будут выплачены суммы компенсаций, по идее, государство должно взыскать выплаченные суммы с силовиков как с виновных лиц:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Ранее мы писали, что происходило в суде над запорожским журналистом Волковым.

Также радикалы из "С14" устроили провокацию на суде по делу Павла Волкова, об этом сообщала "Страна".