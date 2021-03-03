Власти так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") разрешили военным вести "упреждающий огонь" для подавления и уничтожения огневых точек на позициях Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении "Народной милиции ДНР" в Телеграме в среду, 3 марта.

Подобные меры в Донецке мотивируют нарушениями Киевом комплекса мер, направленных на соблюдение перемирия.

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов "республики" и в целях защиты населения от украинского террора подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля подобное разрешение получили и бойцы ВСУ. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что каждый командир должен исходя из обстановки быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих.

Отметим, что это идет вразрез с пунктом заключенного в июле перемирия, в котором говорится следующее: "Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать координационный механизм".