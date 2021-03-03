В среду, 3 марта, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике будет рассматривать законопроект 4638 народного депутата Максима Бужанского об отмене штрафов за нарушение закона о тотальной украинизации.

Об этом рассказал "Стране" сам нардеп.

Заседание начнется в 15:00 (по киевскому времени) и будет проходить онлайн. А в зале Верховной Рады проект Бужанского будут рассматривать 16-18 марта.

У этого проекта закона есть альтернативный документ, одним из авторов которого стал депутат Верховной Рады из фракции "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По данным "Страны", сегодня на заседании комитета законопроект Бужанского попытаются "подменить" проектом Потураева, рекомендовав к рассмотрению именно его.

В нем предлагается не отменять штрафы за нарушение языкового закона, а лишь отложить их введение на 1,5 года - до 16 июля 2022 года.

Статья 57 закона о языке, в которой речь идет о штрафах для предпринимателей за нарушения относительно применения госязыка в сфере обслуживания, уже вступила в силу в январе 2021 года. А статья 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях начнет действовать через три года со дня вступления в силу языкового закона, то есть 16 июля 2022 года. Поэтому депутаты предлагают унифицировать законодательство.

В тоже время, под зданием комитета собираются провести митинг националисты с требованием не отменять штрафы.

Напомним, с 16 января, вступили в силу новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Юридическим лицам, чьи работники нарушают законодательство, грозит штраф от 5100 до 6800 гривен.

Ранее глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, вместе с коллегой по фракции "Слуга народа" Бужанским выступили за отмену штрафов, которые предусмотрены вступившим в силу законом о тотальной украинизации. Для этого они требовали первоочередного рассмотрения законопроекта № 4528.