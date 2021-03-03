Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро считает, что наибольшую угрозу свободе СМИ в 2021 году представляют политики-популисты и представители властей, которые хотят скрыть свои антидемократические поступки.

Об этом она сообщила в интервью DW.

"В настоящее время в мире существует так много угроз свободе СМИ. Я считаю, что растущее недоверие к средствам массовой информации очень беспокоит. Тенденция вызвана несколькими факторами, в том числе политиками-популистами и властями, которые хотят посеять сомнения, чтобы скрыть свои антидемократические тенденции и поступки. В последние годы журналистам становится все опаснее выполнять свою работу. Это касается самого сердца наших демократических обществ. Иногда кажется, что мы стоим на пороге серьезной катастрофы", - сказала Рибейро.

Напомним, недавно в ООН заявили, что они видят угрозу свободе слова в решении Зеленского закрыть каналы NewsOne, ZIK и "112" в Украине.

Также мы сообщали о том, что Европарламент опубликовал резолюцию, в которой в контексте свободы слова в стране выносилось предостережение по закону о медиа.