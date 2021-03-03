"Укрпочта" выпустит новые марки из серии "Ее величество - женщина". Фото: Укрпошта

В пятницу, 5 марта, украинский национальный почтовый оператор "Укрпочта" вводит в обращения новые марки из серии "Ее величество - женщина", на которых будут изображены картины с обнаженными женщинами. Это первые марки в стиле ню в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко "Одалиска" из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина "Энергия II" из фондов Национального художественного музея Украины. Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. К маркам выпущены конверты "Первый день" и карточки для картмаксимумов", - говорится в сообщении.

Тарас Шевченко. Одалиска

Картина Тараса Шевченко "Одалиска"

Энергия II - фрагмент картины Андрея Чебыкина

Фрагмент картины Андрея Чебыкина "Энергия II"

Торжественная  церемония спецгашения новых почтовых миниатюр и презентация коллекции платков состоится в Национальном музее Шевченко, 5 марта в 10 утра.

"Почтовые марки, конверты и карточки серии "Ее величество - женщина" выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. Одна из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена ​​еще одна работа Тараса Григорьевича - "Вирсавия", написанная 1860. На второй почтовой марке в жанре ню воспроизведен работу "Энергия II", написанную в 1991 году нашим современником Андреем Чебыкиным - художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представлена ​​иллюстрация к сборнику "Опавшие листья" Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина", - сообщили в "Укрпоште".

Картина Тараса Шевченко Версавия

Тарас Шевченко "Версавия"

Количество марок в одном листе - 9 (3х3). Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. Стоимость марочного листа 81 грн (9 марок номиналом V, что эквивалентно 9 грн), конверта - 4 грн, карточки - 4 грн. Стоимость конвертов с спецгашением и картмаксимумов- 18 грн 80 коп.

Новые марки Укрпочты. Скриншот ukrposhta.ua

Новые марки Укрпочты. Скриншот ukrposhta.ua

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский еренес запуск марки, посвященной украинской армии, на 23 февраля, ради "тонкого троллинга соседей". Но в минобороны это сочли неуместным.

Также сообщалось, что марки "Укрпочты" с птицами признали лучшими в Европе

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