В пятницу, 5 марта, украинский национальный почтовый оператор "Укрпочта" вводит в обращения новые марки из серии "Ее величество - женщина", на которых будут изображены картины с обнаженными женщинами. Это первые марки в стиле ню в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко "Одалиска" из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина "Энергия II" из фондов Национального художественного музея Украины. Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. К маркам выпущены конверты "Первый день" и карточки для картмаксимумов", - говорится в сообщении.

Картина Тараса Шевченко "Одалиска"

Фрагмент картины Андрея Чебыкина "Энергия II"

Торжественная церемония спецгашения новых почтовых миниатюр и презентация коллекции платков состоится в Национальном музее Шевченко, 5 марта в 10 утра.

"Почтовые марки, конверты и карточки серии "Ее величество - женщина" выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. Одна из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена ​​еще одна работа Тараса Григорьевича - "Вирсавия", написанная 1860. На второй почтовой марке в жанре ню воспроизведен работу "Энергия II", написанную в 1991 году нашим современником Андреем Чебыкиным - художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представлена ​​иллюстрация к сборнику "Опавшие листья" Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина", - сообщили в "Укрпоште".

Тарас Шевченко "Версавия"

Количество марок в одном листе - 9 (3х3). Тираж каждой марки - 130 тыс. экземпляров. Стоимость марочного листа 81 грн (9 марок номиналом V, что эквивалентно 9 грн), конверта - 4 грн, карточки - 4 грн. Стоимость конвертов с спецгашением и картмаксимумов- 18 грн 80 коп.

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский еренес запуск марки, посвященной украинской армии, на 23 февраля, ради "тонкого троллинга соседей". Но в минобороны это сочли неуместным.

Также сообщалось, что марки "Укрпочты" с птицами признали лучшими в Европе