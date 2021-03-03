Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решения Совета национальной безопасности и обороны по введению санкций повлекут за собой обострение ситуации в зоне военных действий на Донбассе. При этом он не верит в "тотальное наступление русских".

Об этом глава МВД рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Сойдет снег, начнутся провокации на фронте, к сожалению. И нам надо быть к этому готовыми… В тотальное наступление русских я не верю. Потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа для нас", - сказал Аваков.

На видео - Аваков об обострении на Донбассе с 32:55

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков не хочет отдавать России русский язык и предложил украинскому ТВ вещать на нем по всему миру.

Также мы сообщали, что Аваков выступил против легализации огнестрельных пистолетов.