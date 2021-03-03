В среду, 3 марта, под видом писем от Киевской городской прокуратуры по интернету рассылают зараженные вирусом файлы якобы от имени руководителей Киевской городской прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Под видом запроса от имени заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры Вдовиченко М.С. и якобы направленным с электронной почты Киевской городской прокуратуры – "zapros@kyiv.gp.gov.ua" - неизвестными лицами осуществляется рассылка двух архивных файлов, зараженных вирусом. Просьба ни в коем случае не открывать подобные письма - они содержат вредные прикрепленные файлы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уже принимаются меры по устранению проблемы. Согласно рекомендациям пресс-службы, пользователи, которые получили подобную рассылку, должны удалить полученные файлы не открывая.

Напомним, в феврале официальный сайт Службы безопасности Украины рухнул из-за хакерской атаки.

Также сообщалось, что 10 февраля неизвестные хакеры провели мощную кибератаку на портал Киевской горадминистрации.