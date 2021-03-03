В Украине планируют вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч людей за сутки. К концу 2021 года, по прогнозам Минздрава, бесплатно получить препарат смогут все желающие.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в среду, 3 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Количество прививок в стране планируют постепенно увеличивать. Нынешние мощности страны позволяют вакцинировать 5-7 млн ​​человек в месяц.

"Задача, которую мной поставлена ​​перед людьми, которые отвечают за кампанию вакцинации, чтобы к концу этой недели - началу следующей мы уже вышли на 10 000 вакцинаций в сутки..." - сказал Максим Степанов.

Министр рассказал, что прививки от коронавируса делают исключительно по желанию, но в ведомстве заинтересованы, чтобы количество людей с прививкой приближалось к 100%.

Также, по словам Максима Степанова, сейчас в стране происходит "антивакцинальная вакханалия". И несмотря на усилия "ковидних коллаборационистов", с начала кампании уже вакцинированы 6 888 человек.

Степанов о вакцинации - с 10:40

Напомним, также Степанов рассказал о том, что мир стоит на пороге третьей волны коронавируса и спастись от нее поможет только вакцинация.

Также мы писали о том, что мэр Николаева предлагает, чтобы те, кто отказываются от вакцинации, лечились от Covid-19 за свой счет.