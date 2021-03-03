В Житомирской области усилили карантин. Фото: strana.ua

Со среды, 3 марта, в Житомирской области, где за сутки Covid-19 заболели 296 человек, вводят ограничения "красной" зоны карантина. Такое решение было принято в связи с увеличением новых случаев коронавируса в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

"С сегодняшнего дня, 3 марта 2021, на территории Житомирской области вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения Сovid-19", - заявили в пресс-службе Минздрава.

Житомирская область с 3 марта попала в красную зону карантина. Скриншот: Telegram-Канал/ Коронавирус.инфо

Карантинные зоны в Украине на 3 марта. Telegram-Канал/ Коронавирус.инфо

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" остановит продажу билетов в Житомирскую и Черновицкую области из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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