Со среды, 3 марта, в Житомирской области, где за сутки Covid-19 заболели 296 человек, вводят ограничения "красной" зоны карантина. Такое решение было принято в связи с увеличением новых случаев коронавируса в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

"С сегодняшнего дня, 3 марта 2021, на территории Житомирской области вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения Сovid-19", - заявили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" остановит продажу билетов в Житомирскую и Черновицкую области из-за сложной эпидемиологической ситуации.