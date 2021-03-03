В среду, 3 марта, умер известный российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов, ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого не выходил в эфир с мая по ноябрь 2019 года, но потом вернулся к работе.

О смерти Розанова его коллега Михаил Моссаковский написал в своем Twitter-аккаунте.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Моссаковский.

Как передают росСМИ Юрию Розанову стало плохо вчера, 2 марта. Жена вызывала ему врачей из-за затрудненного дыхания. Сотрудники скорой рекомендовали ему понаблюдаться у лечащих врачей.

Юрий Розанов работал на радио и телевидении, комментировал в основном футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России. В 2018 году открыл свою онлайн-школу спортивного комментирования.

Прервал работу с мая по ноябрь в 2019 году из-за заболевания раком легких, но в ноябре, продолжая лечение, начал иногда работать на трансляциях.

Напомним, от редкой формы рака умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа.

Также сообщалось, что после пяти лет борьбы с раком умер боксер Леон Спинкс, одолевший Мохаммеда Али.