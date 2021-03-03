Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) объявило партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) "подозреваемой в правом экстремизме". Это позволяет властям контролировать партию с помощью разведывательных служб. Об этом сообщает Spiegel.

Такое решение BfV основано на примерно 1 000-страничном докладе ведомства для внутреннего пользования, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ.

По данным издания, за партией может быть установлено частичное наблюдение, например, на территории ФРГ, странах и парламенте ЕС.

Однако правовой спор по этому поводу продолжается в Административном суде Кельна и Управление по защите Конституции обязалось пока воздерживаться от наблюдения секретной службой за членами федерального парламента, парламента штата и Европейского парламента, как и за кандидатами на предстоящих выборах в 2021 году.

Федеральное управление по защите конституции (BfV) в настоящее время также не имеет права официально объявлять о классификации как "подозреваемый случай".

"В связи с продолжающимся разбирательством и из уважения к суду BfV не делает публичных заявлений по этому поводу", - заявила пресс-секретарь.

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до конца марта.

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