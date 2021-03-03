Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что вакцинация населения от коронавируса поможет стране легче перенести третью волну пандемии, к которой уже подготовилась медицинская система.

Об этом глава МОЗ сказал во время онлайн-брифинга в среду, 3 марта.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост: вакцинация", - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 3 марта от коронавируса вакцинировались уже 6 888 украинцев. За прошлые сутки прививку получили 1 983 человека. Вакцинация проводится индийским препаратом CoviShield, который, по словам Степанова ничем не отличается от AstraZeneca.

Также сообщалось, что 2 марта прививку от коронавируса сделал президент Украины Владимир Зеленский, также уже вакцинировался главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Максим Степанов публично вакцинировался на день раньше.