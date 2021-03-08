Сегодня, в праздник 8 марта, 25 лунный день в знаке Козерог, когда важно посвятить день себе и своему внутреннему миру, воспитать любовь к самому себе (не путать с эгоистичностью). И наладить свою жизнь будет невозможно без внутренней гармонии.

Поэтому астрологи советуют пригласить важного для вас человека на свидание или организовать для него и себя особый вечер. Чтобы сделать его незабываемым - обратите внимание на знак Зодиака своего любимого/ой.

Овны (21.03 - 20.04)

Этот горячий знак зодиака любит непредсказуемость, поэтому для него невыносима повседневная рутина. Спонтанность и милые сюрпризы Овны любят больше всего на свете. Это превращает закоренелых циников в озорных детей. Поэтому приглашая на свидание этих представителей зодиака важно продумать не только про место, но и атмосферу вечера. Важно, чтобы она была авантюрной и романтичной одновременно. Овны оценят покорение заветной вершины, полет на вертолете или прыжок с парашютом. Главное, чтобы кровь бурлила и эмоции били через край.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Тельцы оценят комфортную обстановку и вкусный ужин. Именно об этом знаке можно с уверенностью сказать, что "путь к сердцу лежит через желудок". Представители земной стихии знают толк в деликатесах и не терпят суеты. Поэтому свидание в ресторане с отличной кухней и сервисом, изысканной обстановкой - то, что нужно! Только заранее изучите меню, прочитайте отзывы, чтобы все прошло на высшем уровне. Телец - истинный гурман во всем, а многие - еще и прилично готовят сами. Поэтому как вариант - можно пригласить Тельца на увлекательный мастер-класс по приготовлению блюд из мяса или десертов, которые поразят его до глубины души.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам всегда приятна компания интересного собеседника, который может увлечь беседой, а воспоминания о встрече с которым будут согревать их сердце. На соревнованиях по болтливости этот знак зодиака собрал бы все существующие награды. Чтобы устроить запоминающийся вечер Близнецам, можно пригласить их на имбирный чай или американо в уютное кафе, прогулку в парк, музыкальный вечер. Подходят все места, где можно вести непринужденный разговор. Также этот воздушный знак приходит в немыслимый восторг от всего нестандартного и экзотического, поэтому можете смело идти на современные выставки или в ресторан бразильской кухни.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам придется по душе умиротворенная атмосфера, неяркий свет и ненавязчивая фоновая музыка. Эти представители водной стихии отличаются чувственностью и проницательностью. Не нужно отвлекать его внимание и заставлять нервничать, включая громко музыку или приглашая на свидание в многолюдное место. Лучше выбрать спокойный ресторан, где можно зажечь свечи и пропустить несколько бокалов вина. Подойдет уютная терраса, камин или домик в деревне - там, где Рак будет чувствовать себя в полной безопасности.

Лев (23.07 - 23.08)

Эти любители роскоши любят блеск, шик и красоту во всем, что их окружает. Поэтому место свидания должно быть модным и статусным, желательно с дорогим интерьером. Поэтому позаботьтесь о бронировании места в лучшем ресторане, машине бизнес-класса и не забудьте про цветы и подарок для дамы-Льва. Еще лучше выучить сотню комплиментов, чтобы очаровать этих строптивых представителей огненной стихии.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы обратят внимание не на сюрпризы, а на практичность и рациональный подход к свиданию. Этих строгих знаков зодиака нужно предупредить о встрече за неделю, а потом еще за несколько дней уточнить, в силе ли приглашение. Избегайте любых намеков на неожиданность - заранее скажите, где пройдет ваше рандеву и какая форма одежды будет приемлемой. Девы - известные любители дисциплины и четкого плана. Они любят порядок во всем, поэтому позаботьтесь о своем безукоризненном внешнем виде и о чистоте места, куда приглашаете своего любимого человека.

Весы (24.09 - 23.10)

Этих очаровательных эстетов удивить будет по силам тем, у кого припасен билет на концерт джазовой музыки или спа-комплекс за городом. На крайний случай подойдет возможность безлимитного шоппинга или веселой вечеринки. Но если вы не планируете ничего эпатажного, то можно организовать романтический вечер дома - утром порадовать любимого кофе с корицей, заранее позаботясь о красоте чашки с блюдцем, на вечер выбрать изысканное красное вино и обязательно преподнести Весам приятный подарок, о котором они мечтали. Весы умеют радоваться подаркам как ни один другой знак Зодиака.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионов захватывает все, что связано с соревнованием. Им обязательно нужно быть первыми, лучшими, главными. Приятно чувствовать себя победителем, но победа не должна достаться им легко. Поэтому лучшее свидание - то, где они смогут почувствовать себя триумфатором. Это могут быть квесты или настольные игры, пейнтбол, бильярд, боулинг или мафия. Главное, чтобы им не пришлось скучать, потому что в этом случае они просто встанут и уйдут, оставив вас веселится самим. Те, кто знаком со Скорпионом уже знают, насколько это переменчивые натуры.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы будут вам благодарны за все неизведанное и загадочное. Эти бесстрашные знаки Зодиака запомнят то свидание, на котором их сердце будет с замиранием реагировать на красоту, а рядом будет кто-то еще более авантюрный и рисковый. Женщинам-Стрельцам просто необходимо почувствовать себя принцессами, а мужчина этого знака запомнит любое свидание рядом с любимой женщиной. Эти Лучники оценят совместный просмотр сериала-хоррора, леденящего кровь. Они будут смотреть фильм при выключенном свете, не моргнув и глазом. Парадокс, но чем больше испугается Стрелец, тем лучше пройдет рандеву. Главное - знать когда остановиться, чтобы не навредить стальной психике этого знака.

Козерог (22.12 - 20.01)

Пытливые Козероги трепетно реагируют на все новое - им понравится экзотическое блюдо, дегустация вин, обсуждение или изучение космоса. Это интеллектуалы, которых свет не видывал, поэтому им интересно все, чего раньше они не ощущали, не видели и не знали. А такого осталось мало, если ваш любимый Козерог не школьного возраста. Но попытаться подойти к свиданию с научной точки зрения - это то, что наверняка зацепит Козерогов. Пусть это будет экспедиция в горы, ночевка в палатках, лекция о гендерных различиях мужчин и женщин или психологический тренинг.

Водолей (21.01 - 20.02)

Влюбленные Водолеи настолько увлечены избранником, что с легкостью проникаются талантами своего визави. Не удивляйтесь, если спустя какое-то время Водолей преуспеет в вашем хобби больше, чем вы за всю свою жизнь. Это большие оригиналы, они будут рады, если вы покажете или расскажете ему о своих увлечениях. И даже лучше, если они окажутся нетривиальными. Например, Водолеев может заинтересовать экстремальное вождение, написание новелл, аргентинское танго или чайные церемонии. Главное - захватить внимание и воображение этого знака. Даже если вы не обладаете уникальным хобби, пригласите Водолея на мастер-класс по гончарному мастерству. Если вы будете открытыми и искренними - Водолеи обязательно почувствуют это.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сентиментальных Рыб может поразить романтический ужин на крыше под звездами или путешествие в теплые страны, где вы будете заботливы к ним всю дорогу. Если добавить в жизнь Рыб яркие краски и создать им несколько сцен из романтической мелодрамы, они покажут свою искреннюю заинтересованность вами. Активно задавайте им вопросы, сопереживательно выслушивайте, чтобы они поняли, что вы с ними на одной волне. Если вы проявите немного терпения, то Рыба проявит себя умным и тактичным собеседником.