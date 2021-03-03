В Украине, где с каждым днем растет количество новых зараженных коронавирусом, общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 1 364 705. За минувшие сутки заболели 7 235 жителей нашей страны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Киеве (+655), а меньше всего - в Херсонской области (+40).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в среду, 3 марта, министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в Facebook.

Кроме столицы, за последние 24 часа больше всего новых подтвержденных случаев коронавируса выявили в Ивано-Франковской (+640), Винницкой (+577), Черновицкой (+495) и Закарпатской (+479) областях.

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины за сутки:

Киев - 655 случаев;

Винницкая область - 577 случаев;

Волынская область - 211 случаев;

Днепропетровская область - 238 случаев;

Донецкая область - 232 случая;

Житомирская область - 296 случаев;

Закарпатская область - 479 случаев;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 640 случаев;

Киевская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 403 случая;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 309 случаев;

Полтавская область - 148 случаев;

Ровенская область - 217 случая;

Сумская область - 132 случая;

Тернопольская область - 343 случая;

Харьковская область - 394 случая;

Херсонская область - 40 случаев;

Хмельницкая область - 295 случаев;

Черкасская область - 130 случаев;

Черновицкая область - 495 случаев;

Черниговская область - 59 случаев.

Ранее мы рассказывали, что в Украине число госпитализаций пациентов с коронавирусом за сутки подскочило в 2,5 раза.

Также сообщали, что прививку от Covid-19 получили около 7 000 украинцев.