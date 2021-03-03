В Киеве за сутки Covid-19 заболели более 650 человек, а в Херсонской области всего 40. Данные по регионам
В Украине, где с каждым днем растет количество новых зараженных коронавирусом, общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 1 364 705. За минувшие сутки заболели 7 235 жителей нашей страны.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Киеве (+655), а меньше всего - в Херсонской области (+40).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в среду, 3 марта, министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в Facebook.
Кроме столицы, за последние 24 часа больше всего новых подтвержденных случаев коронавируса выявили в Ивано-Франковской (+640), Винницкой (+577), Черновицкой (+495) и Закарпатской (+479) областях.
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины за сутки:
Киев - 655 случаев;
Винницкая область - 577 случаев;
Волынская область - 211 случаев;
Днепропетровская область - 238 случаев;
Донецкая область - 232 случая;
Житомирская область - 296 случаев;
Закарпатская область - 479 случаев;
Запорожская область - 219 случаев;
Ивано-Франковская область - 640 случаев;
Киевская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 85 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 403 случая;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 309 случаев;
Полтавская область - 148 случаев;
Ровенская область - 217 случая;
Сумская область - 132 случая;
Тернопольская область - 343 случая;
Харьковская область - 394 случая;
Херсонская область - 40 случаев;
Хмельницкая область - 295 случаев;
Черкасская область - 130 случаев;
Черновицкая область - 495 случаев;
Черниговская область - 59 случаев.
Ранее мы рассказывали, что в Украине число госпитализаций пациентов с коронавирусом за сутки подскочило в 2,5 раза.
Также сообщали, что прививку от Covid-19 получили около 7 000 украинцев.