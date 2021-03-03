В среду, 3 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков находится в однодневном отпуске в связи со смертью его бабушки, пленарное заседание ведет его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Об этом в пресс-службе спикера сообщили "Украинским новостям".

"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе спикера отметили, что сегодняшнее заседание парламента он проводить не будет. Заседание Рады открыл и ведет Руслан Стефанчук.

Напомним, в "Слуге народа" прокомментировали возможную отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Также сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал слухи об отставке спикера Рады полностью недостоверными.