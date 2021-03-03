Разумков ушел в отпуск из-за смерти бабушки
В среду, 3 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков находится в однодневном отпуске в связи со смертью его бабушки, пленарное заседание ведет его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Об этом в пресс-службе спикера сообщили "Украинским новостям".
"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе спикера отметили, что сегодняшнее заседание парламента он проводить не будет. Заседание Рады открыл и ведет Руслан Стефанчук.
Напомним, в "Слуге народа" прокомментировали возможную отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Также сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал слухи об отставке спикера Рады полностью недостоверными.
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