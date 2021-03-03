В Верховной Раде и СМИ в последнее время появились слухи о том, что "слуга народа" Ирина Верещук может возглавить Министерство обороны.

Нардеп прокомментировала "Стране" эту информацию.

"Я не комментирую, так как не знаю, что в этом всем комментировать. Если будет такое предложение - будем рассматривать. Я работаю в комитете по национальной безопасности и обороне и понятно, что есть природа таких слухов, но комментировать пока нечего", - сказала "Стране" Верещук.

Напомним, слухи об отставке действующего министра обороны Андрея Тарана появились еще в конце прошлого года, он назвал их "фальцетом".

Также мы писали о том, что Верещук является главой подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности.