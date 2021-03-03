В Украине по состоянию на утро среды, 3 марта, сделали уже 6 888 прививок от коронавируса вакциной CoviShield, которая прибыла в страну около недели назад.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За прошлые сутки вакцину получили 1 983 человека. Вчера наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании - также в этом регионе (660 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за минувшие сутки:

Винницкая область - 50 прививок;

Волынская область - 60 прививок;

Днепропетровская область - 210 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 60 прививок;

Закарпатская область - 60 прививок;

Запорожская область - 30 прививок;

Ивано-Франковская область - 63 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 140 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

Киев - 90 прививок;

Николаевская область - 60 прививок;

Одесская область - 80 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 80 прививок;

Сумская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 30 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 80 прививок;

Черкасская область - 30 прививок;

Черновицкая область - 50 прививок;

Черниговская область - 140 прививок.

Напомним, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса.

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