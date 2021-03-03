В Украине прививку от коронавируса получили около 7 000 человек. Статистика вакцинации CoviShield
В Украине по состоянию на утро среды, 3 марта, сделали уже 6 888 прививок от коронавируса вакциной CoviShield, которая прибыла в страну около недели назад.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За прошлые сутки вакцину получили 1 983 человека. Вчера наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период вакцинальной кампании - также в этом регионе (660 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за минувшие сутки:
Винницкая область - 50 прививок;
Волынская область - 60 прививок;
Днепропетровская область - 210 прививок;
Донецкая область - 220 прививок;
Житомирская область - 60 прививок;
Закарпатская область - 60 прививок;
Запорожская область - 30 прививок;
Ивано-Франковская область - 63 прививок;
Киевская область - 50 прививок;
Кировоградская область - 40 прививок;
Луганская область - 140 прививок;
Львовская область - 80 прививок;
Киев - 90 прививок;
Николаевская область - 60 прививок;
Одесская область - 80 прививок;
Полтавская область - 70 прививок;
Ровенская область - 80 прививок;
Сумская область - 30 прививок;
Тернопольская область - 80 прививок;
Харьковская область - 30 прививок;
Херсонская область - 100 прививок;
Хмельницкая область - 80 прививок;
Черкасская область - 30 прививок;
Черновицкая область - 50 прививок;
Черниговская область - 140 прививок.
Напомним, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса.
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