Сегодня исполняется ровно год, как в Украине обнаружили коронавирус.

Болезнь нашли у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. После этого в городе ввели карантин, а мужчину госпитализировали. В итоге он выздоровел.

С этого момента в Украине стартовала пандемия. За это время страна прошла через три локдауна, карантинные бунты и саботаж.

Наложившись на войну, падение экономики и местные выборы - эпидемия еще сильнее обнажила слабые места Украины. И привела к многочисленным скандалам - причем некоторые из них стартовали еще до официального появления в стране первых заболевших.

Собрали главные "зашквары" во время пандемии в Украине.

Протесты в Новых Санжарах и молебны

После начала эпидемии в Китае международное сообщение с этой страной было приостановлено и некоторые украинцы застряли в КНР. Пока все следили за новостями о "китайском вирусе", который в январе-феврале 2020 года еще не зарегистрировали в Украине, власти решили отправить в Китай спецборт для эвакуации. Украинцев собирались вывезти с условием, что на борт будут допущены только здоровые пассажиры, а по прибытию они обязуются провести две недели в обсервации под присмотром медиков.

Ситуация с размещением пассажиров из Китая стала напоминать игру в "горячий мяч". Прибывших собирались разместить на обсервацию в Киевской области, во Львовской, в Тернопольской, но каждый раз это вызывало волну возмущений и протест местных властей.

На Западной Украине началась паника, которую подогрело то, что нардеп от "Евросолидарности" и бывший губернатор Львовской области Синютка предположил, что таким образом власти хотят "наказать" Галичину за голосование против Зеленского.

После этого на Западной Украине начались акции протеста. В Тернопольской области пели массовые молебны Богородице с просьбой отпугнуть эвакуированных из Уханя.

Власти держали интригу до последнего, не сообщая, куда же все-таки отвезут прибывших из Уханя. В итоге пассажиров из Китая (45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа) решили везти на обсервацию в Новые Санжары под Полтавой в местный санаторий Национальной гвардии.

Это вызвало настоящую панику среди местных. 20 февраля автобусы с людьми, которых везли на самоизоляцию, встретили протестами. Новосанжарцы блокировали трассу и въезды в медцентр, устраивали стычки с правоохранителями и забрасывали камнями автобусы с прибывшими из КНР. Также они пытались остановить движение, разжигая большой костер, но пожарные его потушили. В конце концов автобусы въехали под охраной Нацгвардии.

В ходе беспорядков пострадали 9 полицейских и один гражданский. Двух участников протестов суд приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком в один год.

О беспорядках в Новых Санжарах написали мировые СМИ. В американской The New York Times вышел материал, в котором говорилось, что то, что произошло в Новых Санжарах стало возможным из-за слабой системы здравоохранения, коррупции и недоверия к власти.

Кстати, первый случай Covid-19 в Новых Санжарах зарегистрировали спустя только полгода - 25 августа.

Вывозили маски накануне пандемии

Еще накануне появления коронавируса в Украине, в конце февраля, из магазинов и аптек пропали маски и антисептики. Хотя уже тогда всем было понятно, что карантина не избежать - страны Европы массово на него переходили.

О том, почему внезапно закончились маски, стало известно уже позже - в середине марта. Как оказалось, медицинские товары массово пошли на экспорт за границу, где на них образовался огромный спрос (в основном в Китае, где болезнь бушевала сильнее всего). О том, что они могут понадобиться и самим украинцам, тогда никто не думал.

Или думали, но не устояли перед открывшимися финансовыми перспективами. Кто и как торговал масками накануне эпидемии - в материале "Страны" Офшоры, депутаты и Джек Ма. Кто продал за границу миллионы украинских масок.

Тот же товар, что остался в стране, спекулянты сбывали по существенно завышенным ценам.

Чуть позже стало понятно, кто виноват в этой ситуации. Как открылось прошлой весной, СНБО еще в январе требовал от кабмина Алексея Гончарука запретить экспорт масок. Однако правительство эти рекомендации проигнорировало. Хотя уже было понятно, что в мире начался ажиотажный спрос на защитные средства.

В итоге экспорт закрыли только 11 марта - уже при новом Кабмине и через неделю после появления первого заболевшего.

В прошлом году САП даже завела на Гончарука уголовное дело, судьба которого на данный момент неизвестна (подозреваемым он по крайней мере не является). А запрет на экспорт масок и антисептиков отменили в августе.

Всеобщий локдаун с запретом на все

С 11 марта на территории Украины ввели карантин на месяц, который длится уже почти год. За это время его видоизменяли, то ужесточая, то ослабляя меры. Но самый жесткий локдаун был в самом начале - с марта по май 2020 года.

Власти ввели беспрецедентные меры, когда в стране было зарегистрировано менее тысячи случаев Covid-19.

Было закрыто метро, отменены междугородние маршрутки, поезда, большая часть городского транспорта. В крупных городах ходило немного автобусов и троллейбусов, но проехать в них можно было только по спецпропуску от предприятия.

В Киеве закрыли метро

Закрыли спортзалы, бассейны, кинотеатры, музеи и театры. Не работали детские сады. Школьников и студентов отправили на дистанционное обучение. Перенесли ВНО.

Кафе и рестораны не работали даже на вынос. Были закрыты рынки. Работали только аптеки, продуктовые магазины.

Закрылись поликлиники. В больницах прекратили делать несрочные, плановые операции. Закрыли границы для въезда иностранцев. Отменили авиарейсы. Рада ушла на карантин.

Самое скандальное ограничение - нельзя было гулять в парках и скверах, максимум в пределах своего дома и до ближайшего магазина или аптеки. За гуляющими в Гидропарке гонялась полиция. За нарушение карантина ввели драконовские штрафы, большинство из которых, правда, удавалось оспорить через суд.

Табличка возле одного из входов в Парк Вечной Славы в апреле 2020 года

Правда, потом в Минздраве признали, что с прогулками в парках перегнули и что это была устрашающая мера, чтобы украинцы смогли оценить серьезность ситуации.

Столь жесткий карантин, когда по статистике болело по 200-300 человек в день, был явно не оправдан. Он подкосил экономику страны, у людей резко упали доходы, позакрывался бизнес. Начались антикарантинные бунты - на протесты вышли селяне, которым запретили продавать свою продукцию через рынки.

Бунты подстегивало то, что отдельные бизнесмены, сумев договориться с властью, продолжали работать и, в отсутствие конкуренции - получать сверхприбыли.

Именно это понимание обусловило и дальнейший саботаж уже более мягких карантинных мер - когда целые регионы страны отказывались соблюдать ограничения "красной зоны".

Скандал с "Эпицентром"

Несмотря на жесткий весенний локдаун и закрытые непродовольственные магазины продолжала работать сеть "Эпицентр", который специализируется на товарах для ремонта и строительства. Но по факту имеет куда больший ассортимент.

Предлог для этого тогда нашелся в том, что "Эпицентр" продает не только стройтовары, но и медицинские маски, и антисептики, а также продукты питания. Хотя, все это далеко не основной ассортимент магазина. Такая политика "Эпицентра" вызвала возмущение у малого и среднего бизнеса, который вынудили закрыть свои магазины.

Уже тогда пошли разговоры, что владельцы сети договорились с Банковой.

Эти слухи начали подтверждаться, когда выяснилось, что китайский груз масок и прочих медицинских товаров, который весной лично встречал сам президент, ушел на продажу в сеть строительных магазинов "Эпицентр". Причем выяснилось это совершенно случайно - после письма из "Эпицентра" с предложением купить эти товары, которое попало в интернет.

На Банковой категорически отрицали возможность какого-либо коррупционного сговора с гипермаркетом. В Офисе президента объяснили, что на "Мрии" прилетел не только гуманитарный, но и коммерческий груз и сам рейс был оплачен коммерсантами, а не бюджетом. Однако когда Зеленский встречал этот самолет, никто о коммерческом грузе не говорил. Также непонятно, какова была доля гуманитарного груза, который поступил затем бесплатно в больницы.

Что касается других строительных магазинов, которые были закрыты в отличие от "Эпицентра", у президента заявили, что они сами приняли решение не работать.

Во время ноябрьского локдауна выходного дня ситуация повторилась и "Эпицентр" не стал закрываться, организовав торговлю как бы по предзаказу в интернете (но выдавая товары через кассу). Правда, потом, после волны возмущений, все-таки сообщил, что все-таки закроет свои магазины на выходных.

Во время второго локдауна в ноябре открыто нарушал осенние ограничения и спортклуб Петра Порошенко "5 элемент". На него завели за это дело, но его результаты неизвестны.

На последнем месте по тестам в Европе

Один из самых главных скандалов текущей в Украине пандемии - это проваленное тестирование. ПЦР-тестов Минздрав делал очень мало изначально, находясь в хвосте всех европейских стран.

Пик тестирований приходился на осень 2020 года - Украина вышла на 40-50 тысяч ПЦР-исследований в сутки. Но в конце ноября их количество снова начало падать до 10-20 тысяч в день.

Судя по всему, происходило это искусственно, чтобы в декабре и январе позволить бизнесу заработать на новогодних праздниках. По версии же Минздрава, люди стали реже обращаться за тестом. Чему не слишком верилось: параллельно росли госпитализации и смерти.

То есть тестирование намеренно не проводили, чтобы не отражать реальную ситуацию и не вводить локдауны, которые страна не в состоянии выдержать экономически.

Интересная ситуация сложилась сейчас, когда болезнь в Украине снова набирает обороты. По данным сервиса Worldometer, по количеству тестов на миллион человек наша страна находится на последней позиции среди всех государств Европы.

Лечили украинцев непроверенными западными препаратами

За неделю до своего назначения на пост министра здравоохранения, экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов, который активно пиарился на борьбе с коронавирусом, написал гневный пост о том, что он шокирован бездействием власти. Речь шла о том, что в утвержденный список лекарств для борьбы с ковидом не вошли те, о которых писали в западных СМИ, как о потенциально эффективных.

"Насытить наши больницы такими лекарственными препаратами: "Плаквенил", "Лопинавир"/"Ритонавир", "Арбидол", "Хлорохин" и другими... Приглашаем крупнейших импортеров лекарственных препаратов и обговариваем с ними вариант самой быстрой поставки этих лекарств в Украину. Но это тот случай, когда нельзя заниматься аматорством. Импортеры должны быть "с гарантией качества". Срочно необходимо принять распоряжение Кабмина об утверждении этого перечня препаратов и выделить на него деньги" - предложил план действий будущий министр.



Правда, он уточнил, что большинство из этих препаратов либо не зарегистрированы в Украине, либо срок регистрации уже заканчивается, но "это не должно никого останавливать", поскольку в законе "Про лікарські засоби", есть пункт, который гласит, что в случае вспышек эпидемий это возможно и без регистрации.



"Начнется ажиотаж, и Украина останется ни с чем, врачи – один на один со страшным врагом, а заболевшие без шанса выжить" - заявлял Степанов.

Перечисленные лекарства действительно ввезли в Украину и начали использовать при лечении больных, правда потом выяснилось, что все они неэффективны при коронавирусе.

В апреле 2020-го ВОЗ раскритиковала Минздрав из-за препаратов, утвержденных в Украине для лечения коронавируса и направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.

"ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против Covid-19 должно быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований. Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин ("Плаквенил" - Ред.), рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований. Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования ", - говорилось в письме.

Справедливости ради, стоит отметить, что вышеперечисленные лекарства в начале пандемии использовали и в других странах, а "Плаквенилом" лечили при согласии больного.

"Большое строительство" вместо больниц

После того, как в конце весны отменили полный локдаун, параллельно начался процесс освоения денег, выделенных в экстренном порядке на борьбу с пандемией.

На эти нужды был создан специальный фонд. Цели назывались разумные - подготовить за лето украинские больницы к сезонному наплыву заболевших. Ко второй волне, которую все специалисты предрекали на осень.

Подготовка включала в себя следующие задачи - расширение коечного фонда, подведение кислорода к койко-местам, закупка ИВЛ, подготовка нового персонала и так далее.

Но случилось вот что: в июле Минфин сообщил, что из 66 миллиардов этого фонда более половины денег - 35 миллиардов - пошло на ремонт автодорог. На так называемую "Большую стройку" - громкий пиар-проект Зеленского, который курировал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Эта новость вызвала грандиозный скандал. Понятно, что никто не был против строительства дорог как такового - однако не за счет подготовки к пандемии, что было чревато смертями людей. Многие начали говорить, что Зеленский "закатал в асфальт" коронавирусные деньги ради победы в местных выборах, назначенных на осень.

Интриги добавил бывший советник Ермака Игорь Уманский, который уволился из Офиса президента и обвинил власти в создании "дорожного картеля" - компаний, приближенных к Банковой, которые получали все тендеры на "Большое строительство".

Детальнее о схемах воровства на "Стройке" Зеленского - в интервью Уманского "Стране". Также мы выяснили, что к "дорожному картелю" причастны люди бизнесмена Игоря Коломойского, мэра Одессы Геннадия Труханова и даже "Юзика" из "95 квартала".

Красноречивым итогом растраты коронавирусных денег не по назначению стала катастрофа в украинских больницах, когда началась вторая волна заболевания.

Проблемы с кислородом в больницах

Осенью прошлого года обострилась ситуация с кислородом в больницах, который нужен для поддержки больных Covid-19. Из больниц стали поступать трагические новости об украинцах, которые умерли не потому что их нельзя было спасти, а из-за нехватки кислорода.

Преподаватель из Житомирской области Ольга Грабарь, которая попала в реанимацию с ковидом, пожаловалась в соцсетях на отсутствие кислорода для пациентов. На это ей ответили, что проблем нет, однако женщина умерла спустя два дня.

О похожем случае в Белой Церкви сообщили волонтеры. Они рассказали, что в реанимацию попали отец и сын, которым давали кислород по 15 минут из-за его нехватки. Отец отказался от кислорода в пользу сына в итоге мужчина умер. Чиновники и в этом случае заявили, что нехватки кислорода нет.

То есть власти фактически не признавали, что из-за нехватки кислорода в Украине уже реально умирают люди. А врачей и волонтеров, которые поднимают эту проблему, обвиняли в "фейках" и "зраде".

При этом по Украине из-за нехватки кислорода поднялась волна самоубийств на почве коронавируса. Люди, которые понимали, что лечения им не дождаться, кончали с собой.

Националистам карантин не писан

Одним из интересных аспектов "карантина по-украински" стали массовые акции националистов, которые проводили свои шествия и митинги, невзирая на запреты.

Они собирались без масок и дистанции во время суда по Стерненко этим летом.

Или маршировали в честь УПА осенью.

Еще раньше, весной, провели марш в честь дня добровольца.

А в январе устроили факельное шествие в честь Бандеры, куда привели и детей.

Никого из националистов за нарушение карантинных ограничений не задерживали. Более того, власти столицы эти акции согласовывали.

А вот когда на митинг в Киеве вышли антифашисты - их достаточно быстро под предлогом карантина повязала полиция, которой, к слову, помогали праворадикальные группы.

Вот, как это было:

К слову, после столь явного проявления двойных стандартов один из обвиняемых в убийстве Олеся Бузины написал в Facebook, что "Фашисты, полиция - одна коалиция".

Буковельский "локдаун"

В январе власти Украины ввели третий локдаун. Он оказался мягче весеннего - ходил транспорт, работали парикмахерские, не закрывались парки и скверы.

При этом для отдельных видов бизнеса почему-то сделали особое исключение - например, для горнолыжных курортов Западной Украины.

Там происходила настоящая антикарантинная вакханалия - у подъемников шло столпотворение, которое обсуждала вся страна. Также работали отели.

Видимо поэтому уже после локдауна в эпицентре эпидемии оказалась Ивано-Франковская область, которая с 22 февраля вошла в красную зону карантина с самыми жесткими ограничениями.

Там закрыли рестораны, запретили массовые мероприятия, но в то же время транспорт, рынки и магазины работают. На въездах в регион поставили блокпосты, где въезжающим измеряют температуру, но горнолыжный курорт "Буковель" при этом все равно продолжал работать. Закрыли только заведения общепита, оставив еду на вынос, а работу подъемников даже продлили.

Заболеваемость на Франковщине резко выросла в четыре раза, местные больницы переполнены, часть пациентов везут в соседние области.

При этом ходят слухи, что с помощью локдауна якобы хотят повлиять на результат довыборов в Раду в марте. Основная борьба развернется между Марусей Зверобой от партии Порошенко, Василием Вирастюком от "Слуг", "свободовцем" Русланом Кошулинским и совладельцем "Буковеля" Александром Шевченко.

Провал с вакцинацией

Украина одной из последних в Европе начала вакцинацию от коронавируса. Обогнав, пожалуй, только Молдову (да и то, всего на несколько дней).

Это один из главных провалов украинской власти на пандемическом фронте. Причем он весьма показателен и с организационной, и даже с геополитической точки зрения.

С организационной - первый контракт на поставки вакцины Украина заключила в конце декабря (с китайским производителем Sinovac). Второй - в феврале (с индийским Serum Institute). Тогда как страны Запада контрактовали первые партии еще осенью. В целом же Евросоюз, США и Россия начали массовую вакцинацию в декабре.

Украина же, по данным чиновников, "вела переговоры". Почему так поздно вышли на контракты - вопрос к власти. Интересно, что производитель Pfizer в январе рассказал, что Украина к нему за вакциной вообще не обращалась.

Вторую негативную роль сыграла политизация поставок вакцины. Украине в Кремле еще осенью предложили производить у себя российскую вакцину "Спутник V", что позволило бы начать вакцинацию намного раньше и не зависеть к тому же от зарубежных поставок. Однако Киев под давлением американского посольства отказался. И начал ждать, пока поможет Запад.

На данный момент итог этой политики - 500 тысяч доз индийской вакцины "Ковишилд", которой не прививается никто в Европе. Не хотят прививаться и украинцы: вакцинируют, по последней статистике, около 900 человек в день. В других же странах счет идет на тысячи и десятки тысяч в сутки.