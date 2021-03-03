В среду, 3 марта, состоится очередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство планирует рассмотреть ряд законов и постановлений, в том числе по выходу Украины из очередного соглашения СНГ.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте Кабмина.

Соглашение СНГ, выход из которого планируют рассмотреть на заседании "определяет договоренности о сотрудничестве стран - участниц СНГ в сфере развития систем сотовой подвижной связи, совершенствование межгосударственного рынка услуг и последовательной реализации Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи".

Кроме того, правительство рассмотрит проект распоряжения о предоставлении государственному заказчику в сфере обороны полномочий на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющих государственную тайну. Как говорится в пояснительной записке, такие полномочия предоставят Министерству обороны Украины.

Также Кабмин планирует утвердить новый состав Комитета по ежегодной премии президента "Украинская книга года", утвердить президентские стипендии для молодых и перспективных спортсменов по олимпийским видам спорта и их тренеров.

На повестке дня правительства также включение ряда объектов в перечень учреждений физической культуры и спорта, которым предоставляется статус олимпийских баз, паралимпийской и дефлимпийской подготовки; утверждение границ порта Южный; утверждение плана мероприятий на 2021-2022 годы по реализации первого этапа Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2028 года.

Напомним, СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о контроле двойного гражданства у госчиновников.

Также сообщалось, что появились подробности одобренных Кабмином изменений в правилах дорожного движения о перевозке детей.