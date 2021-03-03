В Украине число госпитализаций пациентов с коронавирусом за сутки подскочило в 2,5 раза

В Украине резко подскочило число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Вчера, 2 марта, в больницы доставили 3 486 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава.

При этом 2 марта сообщалось о числе госпитализированных пациентов в 2,5 раза меньше: 1 410 людях.

Позавчера, 1 марта, Минздрав заявлял о 1 779 украинцах, которые попали в больницу с коронавирусом в течение прошлых суток.

Отметим, что в последний раз число госпитализаций за сутки превышало показатель в три тысячи в конце прошлого месяца, однако на протяжении всего февраля оно не было большим, чем сегодня.

Напомним, число новых зараженных коронавирусом в Украине выросло за сутки на 7 235 человек.

Также мы писали о том, что в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Вчера, к примеру, прививку сделал президент страны Владимир Зеленский, при этом он разделся перед камерой.