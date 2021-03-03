В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что дело против российского оппозиционера Алексея Навального - внутренняя проблема РФ.

Об этом сообщает "РИА Новости".

После того, как ЕС и США ввели новые антироссийские санкции из-за заключения Алексея Навального, МИД Китая выступило с заявлением, что дело Навального - внутреннее дело России, внешнее вмешательство недопустимо.

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Напомним, 2 марта ЕС ввел новые антироссийские персональные санкции из-за Навального, в список вошли генпрокурор и глава СК РФ.

Также мы писали о том, что вчера семь российских чиновников и компании из РФ, Германии и Швейцарии попали под американские санкции.