В двух американских штатах теперь можно ходить без масок. Власти Техаса и Миссисипи отменили обязанность носить защитные средства на лице во время пандемии. Кроме того, бизнес в этих штатах может вернуться к обычному режиму работы.

В свою очередь Белый дом считает эти решения ошибочными.

Об этом сообщили губернаторы штатов в своих Twitter-аккаунтах.

"Я анонсировал, что Техас открывается на 100%. Я также прекратил в штате действие масок", - написал губернатор Техаса Грэг Эбботт.

"Мы снимаем обязанность по ношению масок, и бизнес сможет работать на полную мощность без ограничений", - написал губернатор Миссисипи Тэйт Ривз.

В то же время в Белом доме не приветствуют такие действия. Старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с коронавирусом Энди Славитт заявил, что штатам не стоит торопиться снимать все ограничения.

"Мы считаем ошибкой преждевременную отмену этих предписаний. Маски спасают множество жизней", - сказал он и выразил надежду, что власти штатов пересмотрят это решение.

Ранее мы писали, что главный инфекционист США считает, что американцы будут носить маски до 2022 года.

Также рассказывали, что масочный режим в Украине продлится весь 2021 год.