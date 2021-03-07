Сегодня начинается 24-й лунный день в Козероге. В основном это время связано с пробуждением физической силы. День будет удачен для романтики, отношения супругов могут наполниться теплотой.

Астрологи выделяют трех представителей Зодиака, которым сегодняшний день подарит второе дыхание. Это Львы, Весы и Водолеи. Приводим подробный гороскоп с рекомендациями для этих знаков.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львы станут настоящими везунчиками и испытают глубокую эмоциональную привязанность с теми, кого так сильно любят. Для вашего знака сегодня самое главное - оставаться уверенным в своих решениях и наделять этой решимостью близких. Убежденность в собственной правоте и значимости будет наилучшим образом сказываться на самых важных делах, а упорство поможет в принятии радикальных мер.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня на вас может снизойти откровение - весь день можно плотно питаться, потому что энергия в организме будет быстро сжигаться. Можно посвятить день укреплению здоровья, заняться аэробикой, бегом, йогой, провести день на даче и заняться огородной работой. А вот поход в парикмахерскую лучше перенести. Кредо следующих двух дней - "волосок не стриги, свои нервы береги".

Водолеи (21.01 - 20.02)

Для Водолеев избыток энергии может оказаться наиболее разрушительным - вы можете быть несдержанными и проявлять категоричность в высказываниях с окружающими. Однако ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Сегодня хороший день для коллективной работы и совместных мероприятий. Если вы будете анализировать свою прошлую жизнь, не спешите себя ругать за ошибки, чтобы ненароком не привлечь бумеранг, который запустили много лет назад.

Остальные знаки Зодиака могут испытать интуитивные озарения, увеличивающие деловой и творческий потенциал. Не ограничивайтесь пассивным созерцанием, реализуйте себя. День также будет благоприятен для начала строительства и проведения массовых мероприятий.

Напомним, первый месяц весны принесет перемены и наполнение эмоциями всем знакам Зодиака.

Также "Страна" публиковала восточный гороскоп на 2021 год.