Несмотря на то, что в Украине нет британского коронавируса-мутанта, в стране циркулируют несколько штаммов Covid-19. Все они не опасны.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в эфире "Украина 24".

"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас Украина отправляет еще 350 образцов в Лондон.

"Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии в Лондоне, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование", - сказал Степанов.

Напомним, инфекционисты подозревают, что в Украине появился новый штамм Covid-19, который опасен для молодых.

Также мы писали о том, что недавно в Японии обнаружили еще один штамм коронавируса, не похожий на предыдущие.